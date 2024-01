Piotr Marciniak prowadził wspomniane wydanie serwisu informacyjnego. W pewnym momencie uwagę widzów przyciągnął fragment stołu, przy którym siedział prezenter. Kamery uchwyciły nietypową kreskę na blacie, a w sieci wybuchła burza. "Czy oni wszyscy tam ćpają, żeby być bardziej rozmownym?" - zapytał jeden z użytkowników sieci. Prawda może jednak różnić się od jego wizji.

TVN i skandal z białą kreską w tle. Nie ma się jednak czym przejmować?

Wielu internautów zaczęło podejrzewać, że wspomniany ślad na stole może być popularnym środkiem odurzającym. Teorii spiskowych na ten temat powstało całe mnóstwo, więc jeden z pracowników TVN zabrał głos w sprawie. - Puder! Bardzo często poprawiamy [makijaże - red.] sypkim pudrem i pędzlem. Puder jest jasny, transparentny. Zawsze coś tam się wysypie, czyścimy, ale czas jest ograniczony i mogłyśmy nie zauważyć - wyjaśniła charakteryzatorka stacji Anna Kosmol.

Nie twórzmy teorii spiskowych, uwierzcie mi, na tych stołach nie znajdziecie nic innego. A tego pana często maluje i poprawiam w przerwach, więc wiem, co mówię. Jestem charakteryzatorką pracującą właśnie w TVN. Widzę ten stół codziennie - dodała na Instagramie.

Były prowadzący TVN z aferami na koncie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"

Polaryzującą postacią w stacji był do niedawna Filip Chajzer - dawny prowadzący "Dzień dobry TVN", który wkrótce zatańczy w "Tańcu z gwiazdami". "Ujawniamy kolejnego uczestnika. W marcu na parkiecie 'Tańca z Gwiazdami' zobaczycie znanego z niezwykłej energii i charyzmy Filipa Chajzera. Dziennikarz, prezenter telewizyjny oraz radiowy. Prowadził programy takie jak 'Big Brother' czy 'Dzień Dobry TVN'. Filip, powodzenia w #TZG14! Widzimy się w Polsacie" - mogliśmy przeczytać w poście na Instagramie Polsatu. Obserwatorzy profilu dali znać w komentarzach, co sądzą o uczestniku. "Ciekawe, czy pójdzie mu lepiej niż jemu ojcu" - napisał jeden z nich, nawiązując do występu Zygmunta Chajzera. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

