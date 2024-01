Małgorzata Ostrowska-Królikowska to jedna z wielu znanych osób, które zgodziły się być uczestnikami nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Serialowa Grażynka z "Klanu" w końcu będzie mogła skupić się na sobie, co jest dla niej niezwykle ważne. Najpierw choroba męża - Pawła Królikowskiego - później jego śmierć i niekończące się pasmo zmartwień o najstarszego syna - Antoniego. Nic dziwnego, że najbliżsi aktorki zaczęli się o nią martwić, o czym powiedziała sama zainteresowana. Udział w show Polsatu ma być dla niej odskocznią od trosk i codzienności. Dotychczas tematy rodzinnych perturbacji zbywała milczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Stockinger ujawnia kryzysy na planie "Klanu"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska komentuje udział w "Tańcu z Gwiazdami". Antidotum na problemy

To nie pierwszy raz kiedy Małgorzata Ostrowska-Królikowska dostała propozycję od producentów "Tańca z Gwiazdami". Dotychczas jednak zawsze ją natychmiast odrzucała. - Byłam zajęta, miałam inne priorytety, dom, potem doszła choroba Pawła. Widziałam, że ten projekt wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Zawsze od razu mówiłam "nie, dziękuję" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". O mały włos, a w najnowszej edycji też by nie wystąpiła. - Gdy teraz dostałam telefon z produkcji, też od razu odmówiłam. Ale była przy tym moja córka Julka, która zapytała, dlaczego nie chcę wystąpić? Powiedziała mi tak: Przecież ty lubisz tańczyć. Dobrze by ci to zrobiło. Wróci ci radość życia - dodała gwiazda serialu "Klan". To dało jej do myślenia. Tym bardziej że miała w ostatnich latach bardzo dużo stresu. Batalia Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą ciągnie się już miesiącami i nic nie zapowiada, by jej finał miał wkrótce nadejść.

Rodzina martwi się o mnie trochę. Tyle mieliśmy przez ostatnie lata problemów. Córka uświadomiła mi, że warto to zrobić, poruszać się. Julka powiedziała mi, że muszę to zrobić dla siebie, żeby poczuć te endorfiny i radość życia. Spojrzałem na nią i wiedziałam, że ma rację. Gdy zadzwonili po raz drugi, zgodziłam się. I rzeczywiście cieszę się na ten projekt. Ostatnie lata to był trudny czas i rozumiem, co Jula miała na myśli mówiąc: musisz znów poczuć radość życia - zdradziła Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska przygotowuje się do udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie zaczęła jeszcze treningów do programu. Co nie znaczy, że próżnuje. By mieć lepszą kondycję podczas katorżniczych prób na sali tanecznej, od jakiegoś czasu regularnie ćwiczy i chodzi na basen. Taniec ma być dla niej frajdą. - Mam ochotę stanąć twarzą w twarz sama ze sobą. Chcę się poruszać, potańczyć. Bardzo to lubię. Gdy tylko odbywały się jakieś imprezy i można było potańczyć, to zawsze to chętnie robiłam. Bardzo liczę na to, że w programie nauczę się tańczyć naprawdę i że mój partner będzie człowiekiem o podobnej wrażliwości, bo do tanga trzeba dwojga - podsumowała w wywiadzie dla "Faktu".

'Taniec z Gwiazdami'. To już oficjalne! Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatańczy w nowej edycji. Tak zareagowała 'Taniec z Gwiazdami'. To już oficjalne! Małgorzata Ostrowska-Królikowska zatańczy w nowej edycji. Tak zareagowała; fot. kapif.pl

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!