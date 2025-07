Monika Olejnik stawia na marmur, biel i mnóstwo książek. W salonie stoi niecodzienne biurko

Prowadząca "Kropkę nad i" zbiera siły przed prowadzeniem programów i wystąpieniami publicznymi w komfortowych warunkach. Jej dom to wspaniałe miejsce do relaksu oraz czerpania inspiracji. Zobaczcie, na jaki styl postawiła znana dziennikarka.

Monika Olejnik zaaranżowała sobie przestrzeń idealną do czytania i trenowania

Zacznijmy od aktywności fizycznej. Dziennikarka uwielbia ruch na co dzień, często odwiedza siłownię, co widać po jej sylwetce. Dba o to, aby cały czas być w formie - nawet w domowym zaciszu znalazła chwilę i przestrzeń do zrobienia deski, czyli ćwiczenia angażującego ramiona i mięśnie brzucha. Kadr z wykonania tej pozy widzimy na Instagramie Olejnik. Tuż za dziennikarką dostrzegamy drewniane biurko na nóżkach z nowoczesną szafką. Obok oczywiście komoda z książkami, których pełno również w salonie. Literatura znajduje się w różnych miejscach w domu dziennikarki. W jednym z nich przy szafce jest granatowa kanapa, na której prezenterka chętnie odpoczywa.

Monika Olejnik i jej dom https://www.instagram.com/monikaolejnik_official/

Monika Olejnik ma nowoczesną kuchnię. Nieopodal mieści się stanowisko pracy

Jak się okazuje, znaną dziennikarkę można spotkać nie tylko na ekranie czy na evencie, ale i w kuchni. Na Instagramie Olejnik można zauważyć nagrania z gotowania w marmurowej kuchni. Czarne płytki zostały wykonane w bardzo nowoczesnym stylu. Idealnie komponują się z białymi szafkami kuchennymi oraz jasnymi ścianami, które dominują w domu prezenterki. Warto zaznaczyć, że dom służy także Olejnik za biuro, gdzie przygotowuje się do rozmów z politykami. Nie mogło zatem zabraknąć biurka, stołu i telewizora, gdzie dziennikarka śledzi bieżące wydarzenia. Co ciekawe, dom Olejnik mieści się w kamienicy, dlatego też ma kilka charakterystycznych dla tego typu budynku elementów. Między innymi możemy zauważyć białą klatkę schodową z wysokimi oknami oraz wyjście na balkon, na którym widać podłogę z szachownicą. Jak wam się podoba taki styl? Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

