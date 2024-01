Dla obojga role w serialu "Ranczo" stały się przepustką do ogromnej rozpoznawalności. Magdalena Waligórska wcielała się w produkcji w barmankę Wioletkę, a Arkadiusz Nader grał policjanta Staśka. Ich serialowych bohaterów połączyła miłość i ślub, jednak w tym przypadku serial nie miał nic wspólnego z prawdziwym życiem. Waligórska i Nader nie tylko za sobą nie przepadali, ale wręcz szczerze się nie znosili. Co więcej, zarzewie konfliktu do dziś nie jest do końca znane.

Zobacz wideo Romanowska szczerze o powrocie "Rancza"

Arkadiusz Nader oskarżył Magdalenę Waligórską o pobicie

Medialne doniesienia na temat złych relacji serialowych małżonków z "Rancza" ujrzały światło dzienne w 2015 roku. Z relacji "Faktu" wynikało wówczas, że Nader miał zostać pobity przez Waligórską i jej partnera. Jak potwierdziła wówczas tabloidowi sierżant Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, do awantury doszło w zabrzańskim Teatrze Nowym. "Podeszła i powiedziała: 'A co ty tu robisz?! Wypier...aj stąd, ch...'. Myślałem, że to forma przywitania, bo się dawno nie widzieliśmy" - relacjonował z kolei sytuację aktor. Nader twierdził, że stał się ofiarą napaści. Potwierdził także, że relacje między nim a jego serialową koleżanką od zawsze były napięte.

Przytkało mnie, bo choć od zawsze się nie lubimy, to tego się nie spodziewałem. Nagle obok pojawił się jej facet, Mateusz. Dokonał napaści z jej współudziałem. On na szczęście trafił mnie tylko raz. Na koniec usłyszałem od niego, że nasze spotkania zawsze będą wyglądać w ten sposób i za każdym razem, jak mnie spotka, to będzie mnie bił

- opowiadał. Na łamach tabloidu pojawiły się także zdjęcia serialowego policjanta z siniakami i plastrem. Nader miał złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych. "Nie zostawię tak tego, ale niestety spodziewam się długotrwałego procesu" - zapowiadał aktor. Do dziś nie wiadomo jednak, jak zakończyła się sprawa.

Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nader w 'Ranczu' Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nader w 'Ranczu', YouTube/serialetvp

O co chodzi w konflikcie skłóconych aktorów z "Rancza"?

Magdalena Waligórska nie chciała mówić w mediach o zajściu. Ostatecznie udzieliła jednak komentarza na łamach "Twojego imperium". "Powiem tylko, że złożyłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To są cztery paragrafy. I nie mówię tu o sytuacji w Zabrzu, ale o czterech ostatnich latach" - wyznała, podkreślając, że nie chce wchodzić w medialną szarpaninę, aby "nie robić z siebie pośmiewiska". Nowe światło na sprawę rzucił za to jej serialowy mąż. Nader powiedział w "Fakcie", że konflikt sięga oskarżeń o molestowanie seksualne, które ze strony Waligórskiej miały paść pod adresem jego, a także jego kolegów z kabaretu Smak Mamrota trzy lata wcześniej. Sprawę jednak umorzono. "Nic jej z tego wtedy nie wyszło, więc się mści. Najwidoczniej uznała, że jest dobry moment, żeby kontynuować te napaści" - skomentował.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717. Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.

