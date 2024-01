Justyna Kowalczyk dołączyła do grona znanych, którzy otwarcie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Medalistka olimpijska postanowiła opublikować na instagramowym koncie zdjęcie, które wzbudza naprawdę silne emocje. Sportsmenka podzieliła się z fanami fotografią, do której zapozwała z tragicznie zmarłym mężem Kacprem Tekielim. W relacji pojawiło się sztandarowe dla wydarzenia hasło i charakterystyczny hasztag.

Justyna Kowalczyk popiera akcję Jurka Owsiaka. Jej instagramowy wpis nie pozostawia złudzeń

Na instagramowym koncie Justyny Kowalczyk zrobiło się naprawdę gorąco. Sportsmenka generalnie stara się być znana dzięki swoim dokonaniom zawodowym, a nie za sprawą życia prywatnego. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. Biegaczka narciarska pokazała fanom zdjęcie z mężem i właśnie w taki sposób postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Sportsmenka zapozowała do zdjęcia w niebieskiej kurtce i granatowo-zielonym kasku. Na plecach kobiety znalazł się plecak. W dalszej perspektywie dostrzec można Kacpra Tekielego. Ten z kolei w momencie robienia zdjęcia miał na sobie czerwoną kurtkę i czarny kask. Uwagę zwracają lustrzane, masywne gogle. W oddali widać malownicze, zaśnieżone szczyty gór skąpane w ostrych promieniach słońca. Pod fotografią znalazł się podpis charakterystyczny do akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka: "Do końca świata i o jeden dzień dłużej. #WOŚP".

Kacper Tekieli zginął w górach. Informacją o jego śmierci żyła cała Polska

Zdjęcie opublikowane przez Justynę Kowalczyk ma wyjątkowo wzruszający wydźwięk. Zostało wykonane w górach, a to właśnie tam zginął Kacper Tekieli. Mężczyzna był miłośnikiem wspinaczki i właśnie w takich okolicznościach stracił życie. "Byłam żoną alpinisty. Nie unikaliśmy trudnych rozmów. Żadne z nas nie uciekało od śmierci. Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć. Chciał wejść na wszystkie czterotysięczniki przed 40. urodzinami. Jestem szczęściarą, że mogłam mu towarzyszyć w tym wszystkim i być obok niego. Ma wspaniałych przyjaciół. Nigdy nie zapomnę, jak rzuciliście wszystko i pojechaliście szukać mojego męża. Wiem, że Kacper dla was zrobiłby to samo. Będziemy żyć, tak jak nauczył nas Kacper. Będziemy jeździć i zdobywać świat. Hugo miał cudownego tatę" - powiedziała Justyna Kowalczyk na pogrzebie Kacpra Tekielego.

Justyna Kowalczyk, Kacper Tekieli Fot. instagram.com/@justyna.kowalczyk.tekieli