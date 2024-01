Jacek Borkowski wziął czwarty ślub w wieku 64 lat. Jego żoną została Jolanta Popławska, którą poznał na koncercie. W jednym z wywiadów aktor opowiedział o szczegółach pierwszego spotkania z ukochaną. - U mnie musi pojawić się impuls, bez niego nawet nie podejdę. Gdy zobaczyłem Jolę, impuls był. Zobaczyłem fantastyczną kobietę, piękną, mądrą, inteligentną. Zobaczyłem pięknego człowieka, bez żadnego udawania, bez ostrzykiwania, które teraz jest tak modne wśród pań. Zobaczyłem naturalne piękno - wyjawił w rozmowie z "Faktem". Ostatnio Jolanta Popławska opowiedziała o swoim małżeństwie z aktorem. Wyznała, że wyrzuciła do śmieci jego ubrania.

Żona Jacka Borkowskiego pozbyła się jego ubrań. Zmieniła styl aktora

Niedawno Jolanta Popławska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o zmianach, które wprowadziła do domu swojego męża. Początkowo skupiła się na porządkach. Zadbała także o ubrania i styl swojego ukochanego. - Wyrzuciłam mu większość rzeczy, bo było za dużo czerni. To zamiłowanie do czarnego koloru wynikało z lenistwa i wygody, bo Jacek, ubierając się, nie musiał się zastanawiać, co do czego pasuje. Ja nie znoszę czarnego koloru, więc się pojawiły nowe, kolorowe swetry. Etap czarnych rzeczy zamknęłam, zatrzaskując kubeł na śmieci - zdradziła Jolanta Popławska "Faktowi". Wybranka Jacka Borkowskiego stwierdziła, że aktualnie wszystko jest tak, jak być powinno.

Jacek Borkowski i Jolanta Popławska o ślubie. "Czego chcieć więcej?"

Zaledwie dzień po ślubie świeżo upieczeni małżonkowie pojawili się w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie zdradzili szczegóły ceremonii. - Więc tak prawdę powiedziawszy, ten dzień przeszedł bez liczenia czasu. To się po prostu stało takim jednym, płynnym ruchem, aż do tego momentu, kiedy się nas zapytano i trzeba było odpowiedzieć i odpowiedzieliśmy "tak" - powiedział Borkowski. Ukochana aktora wyjawiła, że ten dzień był piękny, ponieważ spędzili go z najbliższymi osobami. - Byli goście, byli życzliwi ludzie, były moje pieski, była rodzina. No więc czego chcieć więcej? - powiedziała Popławska w śniadaniówce. ZOBACZ TEŻ: Wiadomo, jak dzieci Jacka Borkowskiego zareagowały na zaręczyny. Oświadczył się po trzech miesiącach

