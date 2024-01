Izabela Macudzińska zyskała sławę i rozpoznawalność, dzięki udziałowi w formacie TTV "Królowe życia". Co prawda program nie pojawia się już na antenie, ale wierni fani nadal mogą śledzić poczynania uczestników w sieci. Izabela Macudzińska dała się poznać jako miłośniczka mody oraz zabiegów medycyny estetycznej. Celebrytka nie ukrywa, że raz na jakiś czas ingeruje w urodę, robiąc popularne zabiegi. Jedna z internautek mocno jej to wytknęła i zamieściła dość nieprzychylny komentarz. Celebrytka zgasiła ją po mistrzowsku. Sami zobaczcie.

Izabela Macudzińska podzieliła się zdjęciem z plaży. Internautka jej dowaliła. Dosadnie odpowiedziała

Izabela Macudzińska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co rusz uchyla rąbka tajemnicy i relacjonuje urywki zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Niedawno celebrytka wraz z mężem obchodziła rocznicę ślubu. Z tej okazji para wybrała się na romantyczne wakacje. Izabela Macudzińska właśnie podzieliła się kadrami prosto ze słonecznej plaży. Na zdjęciach towarzyszył jej Patryk Borowiak. Niestety, opublikowane fotografie nie wszystkim przypadły do gustu. Jedna z internautek dodała hejterską zaczepkę. "Jestem ciekawa, co czuje mąż, jak dotyka żonę, a tam sam plastik" - napisała pod postem. Izabela Macudzińska z pewnością liczyła na inny odzew, jednak postanowiła odpowiedzieć na przytyk. Zrobiła to z przekąsem. "Jest przeszczęśliwy" - zadeklarowała. Pod postem pojawiło się również wiele innych komentarzy. Niektórzy z internautów stanęli w obronie celebrytki i przesyłali jej słowa wsparcia. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Izabela Macudzińska schudła 17 kilogramów. Jak tego dokonała?

Izabela Macudzińska w mediach obecna jest od dawna. Celebrytka na przestrzeni ostatnich lat przeszła spektakularną metamorfozę. Warto dodać, że kobieta choruje na Hashimoto. Jednak mimo problemów z tarczycą udało jej się schudnąć aż 17 kilogramów. Jak tego dokonała? Okazuje się, że Izabela Macudzińska ma bardzo proste zasady. Je jedynie dwa posiłki dziennie. Unika śniadań, a także kolacji. Z diety stara się również wykluczać spożywanie mięsa oraz nabiału. Z 76 kilogramów schudła do 59 kilogramów. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że każdą dietę należy konsultować ze specjalistą.

