Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja założona przez Jurka Owsiaka i jego ukochaną Lidię Niedźwiecką-Owsiak co roku cieszy się ogromną popularnością. Na ulicach pojawia się mnóstwo wolontariuszy, którzy z wielką chęcią wspierają akcję. Jest to jedna z najpopularniejszych zbiórek charytatywnych w Polsce. Dzięki zebranym środkom szpitale zostaną zaopatrzone w specjalistyczny sprzęt. Media regularnie rozpisują się na temat akcji WOŚP. W ciągu ostatnich ośmiu lat Telewizja Polska udawała, że fundacja Jurka Owsiaka nie istnieje. Tak było, aż do czasu, kiedy zmieniła się władza. Trzy lata temu wspieranie fundacji przez pracownicę TVP skończyło się dramatycznym zwolnieniem.

Patrycja Kasperczak straciła pracę w TVP przez naklejkę serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został wyeliminowany z mediów publicznych na aż osiem lat. Stało się to za sprawą ówczesnej partii rządzącej. W 2021 roku doszło do niezwykle przykrego incydentu. Patrycja Kasperczak była wówczas prezenterką pogody stacji TVP3 Poznań. Dziennikarka okazała swoje wsparcie dla WOŚP poprzez naklejkę serca na ubraniu. W takim wydaniu wystąpiła przed kamerami. To spowodowało prawdziwą burzę. Dyrektorka poznańskiej Telewizji Polskiej Agata Ławniczak "wpadła w szał". Tak zeznali pracownicy na łamach "Gazety Wyborczej". Była przekonana, że Kasperczak postanowiła działać na rzecz TVN-u. Dzień po emisji programu prezenterka została zwolniona. Warto podkreślić, że pracowała wówczas na tym stanowisku przez 20 lat. Po trzech latach wróciła jednak do Telewizji Polskiej w roli reporterki. Co ciekawe, ponownie nie zabrakło jej naklejki WOŚP. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Patrycja Kasperczak fot. https://www.youtube.com/@tygryssyberyjski1/screen

W 2024 roku w Telewizji Polskiej było głośno o WOŚP. Wypowiedział się nawet Jurek Owsiak

Ostatnio w Telewizji Polskiej doszło do prawdziwej rewolucji. W końcu na antenie TVP pojawiły się materiały na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystąpił nawet Jurek Owsiak, który nie krył radości z tego faktu. 32. Finał akcji został omówiony na wielu kanałach telewizji publicznej. Wyemitowano również relację na żywo z Warszawy. - Dzieje się, dzieje się. Tutaj zwłaszcza, w tym centrum prasowym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzieje się w całej Polsce, ale dzieje się również poza granicami Polski. Dzieje się wszędzie. Dziś jest taki bardzo wyjątkowy dzień, kiedy ludzie chcą się dzielić ze sobą wszystkim tym, co mają najlepszego - mówiła reporterka Małgorzata Wiśniewska na Stadionie Narodowym. Spodziewaliście się? Więcej znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: W "Pytaniu na śniadanie" chwalą WOŚP i Owsiaka. Szymkowiak wbił szpilę poprzedniej władzy

Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiecka-Owsiak Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl