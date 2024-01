Pogodynek z TVP nie jest już z Edytą Lewandowską? Wyjaśnił, co tak naprawdę ich łączy

Ziemowit Pędziwiatr potwierdził medialne plotki, które sam wywołał zdjęciem na Instagramie z tajemniczą blondynką. Pogodynek wyznał portalowi Plejada, że nie jest już w związku z jedną z byłych prowadzących "Wiadomości", Edytą Lewandowską. Krótko odpowiedział na zamieszanie wobec ich relacji.

Ziemowit Pędziwiatr nie jest już z Edytą Lewandowską

Ostatnie plotki, które mówiły o rozstaniu pogodynka z byłą prezenterką "Wiadomości", potwierdziły się. Sam zainteresowany postanowił, że rozwieje wszelkie wątpliwości, które ostatnio pojawiły się w mediach. Chodzi o jego zdjęcie z tajemniczą blondynką, które podpisał: "W dobrym towarzystwie wino szybko się kończy". Wielu było zdziwionych, gdyż ostatnio mówiono o pracownikach TVP jak o małżeństwie. Szczególnie gdy jedna z anonimowych pracownic TVP postanowiła opowiedzieć o przyszłości obojga w Telewizji Polskiej:

W najbliższym czasie z programem pożegna się pogodynek Ziemowit Pędziwiatr. Jego żona, Edyta Lewandowska, prowadziła "Wiadomości" na zmianę z Danutą Holecką i za bardzo kojarzy się z poprzednią władzą TVP.

Pędziwiatr w rozmowie z portalem Plejada nie pozostawił żadnych złudzeń. Stwierdził, że media od lat pisały o byłej prezenterce "Wiadomości" jako jego żonie, ale tak naprawdę para nigdy się nie zdecydowała na wzięcie ślubu. Pędziwiatr postanowił wydać oświadczenie dotyczące rozstania, choć nie był przy tym wylewny:

Edyta nigdy nie była moją żoną i nie będzie. Faktycznie się rozstaliśmy i to bardzo dawno temu. Nie wywlekałem tego, gdyż było mi to kompletnie niepotrzebne.

Jak powiedział portalowi Pudelek o rozstaniu: "To nie są trzy miesiące, to nie jest rok, tylko dużo dłużej". Dodał również, że dla dobra ich córki, Blanki, pozostają w dobrych relacjach. Ziemowit Pędziwiatr odniósł się także do plotek związanych z tajemniczą blondynką ze zdjęcia. Katarzyna zajmuje się marketingiem oraz jest specjalistką e-commerce. Wyznał, że kobieta jest jego partnerką i znają się od dawna.

Ziemowit Pędziwiatr i Edyta Lewandowska byli tajemniczą parą

O związku prezentera pogody oraz byłej gwiazdy "Wiadomości" niewiele było wiadomo. Para utrzymywała relację z dala od mediów, nie dzieląc się swoim życiem prywatnym. Na próżno było szukać ich wspólnych zdjęć czy wywiadów. Jedyne, co było pewnie w ich wspólnym życiu, to dziecko - córka Blanka, która urodziła się w 2014 roku.

