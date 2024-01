Michał Kołodziejczak od kilku lat szturmem podbija media. Polityk, wcześniej związany z Prawem i Sprawiedliwością, został wyrzucony z partii w 2018 roku po organizacji głośnych na całą Polskę protestów rolników. Do PiS-u już nie wrócił, za to skupił się na działalności na rzecz rolnictwa w założonej przez siebie fundacji Agrounia. Obecnie Kołodziejczak rozwija polityczną karierę. Został nie tylko posłem na Sejm z ramienia KO, ale też wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Donalda Tuska. O liderze Agrounii głośno jest ze względu na zawodowe dokonania. O życiu prywatnym sam Kołodziejczak mówi już dziś za to dość niewiele.

Zobacz wideo Kaczyński obraził Kołodziejczaka

Michał Kołodziejczak żonę poznał w Warszawie. Kim jest ukochana lidera Agrounii?

Michał Kołodziejczak urodził się w Sieradzu. To właśnie w tych okolicach, w niewielkiej miejscowości mieszka dziś polityk. Jak opowiadał w 2018 roku w "Super Expressie", żyje w wielopokoleniowym domu wraz z rodzicami. Kołodziejczak sam jest rolnikiem i prowadzi liczące ok. 20 hektarów gospodarstwo. Lider Agrounii od dawna regularnie jeździł też do Warszawy, a pretekstem nie były wyłącznie protesty i manifestacje. Wizyty w stolicy wymusiły na nim także problemy zdrowotne. To właśnie wtedy Kołodziejczak poznał swoją obecną żonę, Katarzynę. Jak przyznał, zakochanie się w niej po uszy nie zajęło mu zbyt wiele czasu. Choć wybranka Kołodziejczaka to rodowita warszawianka, porzuciła dla niego życie w mieście.

Michał Kołodziejczak Michał Kołodziejczak, Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Wiele osób dziwiło się, że dziewczyna z miasta, która całe swoje życie spędziła w stolicy, będzie chciała przeprowadzić się na wieś i żyć tam wspólnie ze mną. Dziś życie na wsi różni się od tego w mieście właściwie jedną rzeczą: nie stoimy w korkach. Reszta elementów jest bardzo podobna. Po kilku miesiącach naszej znajomości wiedziałem, że to ta jedyna. Żona od razu po ślubie zamieszkała ze mną. Nie miała z tym problemu. Bardzo dobrze odnajduje się w środowisku wiejskim. Mimo że to kobieta z miasta

- opowiadał Kołodziejczak. Sama ukochana polityka dziś stroni od mediów. Jeszcze kilka lat temu pojawiała się na wspólnych zdjęciach na profilu męża, jednak od pewnego czasu woli zachować prywatność. Na nowych rodzinnych zdjęciach Kołodziejczak pozuje już wyłącznie z córką, kilkuletnią Nataszą, która zdaje się być jego oczkiem w głowie. O samej Katarzynie Kołodziejczak próżno też szukać zbyt wielu informacji. Poza tym, że pochodzi z Warszawy, wiadomo, że ukończyła warszawską Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Nie wiadomo jednak, czym zajmuje się obecnie. Dziś nie jest już szczególnie aktywna w mediach społecznościowych, a z Instagrama zniknęła całkiem. Z archiwalnych postów można jednak wywnioskować, że bardzo wspiera męża we wszystkich działaniach.

