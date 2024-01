Roksana Węgiel dała się poznać jako utalentowana piosenkarka. Jej kariera nabiera tempa od dłuższego czasu. Wokalistka jest również szczęśliwa w życiu prywatnym. Jakiś czas temu zaręczyła się z osiem lat starszym Kevin Mglejem. Jej relacja z producentem muzycznym spotkała się z ogromną krytyką z uwagi na różnicę wieku i fakt, że jej narzeczony ma dziecko z poprzedniego związku. Roxie pokazała jednak, że uczucie jest prawdziwe, a lata dzielące ją z Kevinem nie mają większego znaczenia. Para już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Okazało się, że piosenkarka ma świetnie relacje z mamą swojego ukochanego.

Zobacz wideo Roksana Węgiel w szczerym wyznaniu. Mówi o wierze: Bóg dawał nam wiele znaków

Roksana Węgiel świętuje urodziny przyszłej teściowej. Ma z nią wyjątkowo bliską relację

Roksana Węgiel aktywnie działa w przestrzeni mediów społecznościowych. Piosenkarka zebrała już ponad półtora miliona obserwatorów na Instagramie. Często chwali się ujęciami z życia prywatnego. Tak też zrobiła w miniony weekend. Spędziła go wraz ze swoim ukochanym Kevinem i jego mamą. Spotkanie odbyło się z okazji urodzin przyszłej teściowej wokalistki. Roxie opublikowała w sieci kilka zdjęć z Anną Mglej. Zamieściła również uroczy opis. "Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu" - napisała w sieci pod fotografią. Wygląda na to, że obie mają niezwykle bliską relację. Piosenkarka do mamy ukochanego zwraca się na "ty". Nie da się ukryć, że Roxie i mama Kevina już się ze sobą zżyły. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć Roksany Węgiel zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Roksana Węgiel z teściową fot. https://www.instagram.com/roxie_wegiel/screenshot

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wkrótce staną na ślubnym kobiercu. Mają już konkretne plany

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wkrótce zostaną małżeństwem. O swoim planach mówili już rok temu. Piosenkarka zdradziła wiele szczegółów dotyczących ceremonii. Wśród nich pojawiła się informacja na temat sukni ślubnej. Przyszła panna młoda wyznała w wywiadzie z "Faktem", jakie są jej preferencje dotyczące stroju. - Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli - zdradziła. Więcej szczegółów przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel wróciła z urlopu. Zatęskniła za ciepłem? Pokazała, jak wygrzewa się z ukochanym w saunie

