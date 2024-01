Kasia Nast zasłynęła w mediach dzięki relacji z Aleksandrem Baronem. Później kobieta zaczęła zaskakiwać swoją działalnością. Mentorka postanowiła zorganizować warsztaty za prawie dwa tysiące, na których prezentowała masaż członka. Uczestniczki wydarzenia mogły również wziąć udział w rytuale spalenia wstydu i winy oraz przeprowadzić z prowadzącą medytację łona. Teraz uduchowiona Kasia Nast postanowiła opowiedzieć o trudnościach, jakie ją spotkały. Jak się okazuje, kobieta zmaga się z problemami finansowymi.

Kasia Nast szczerze o pieniądzach. "Jestem w najniższym miejscu finansowym"

Kasia Nast jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Losy influencerki śledzi na Instagramie ponad 77 tysięcy użytkowników. Ostatnio kobieta postanowiła podzielić się z obserwatorami szczerym wyznaniem. Zdradziła, że ma problemy finansowe. - Tak naprawdę jestem w najniższym miejscu finansowym, w jakim byłam już od wielu lat. Ufam tej sytuacji, dlatego że wszystko mnie czegoś uczy, więc mam wdzięczność za nią ogromną - mówiła.

Nast wyjawiła, na co wydała oszczędności. Przeznaczyła tysiące dolarów na warsztaty ze swoim ulubionym mentorem. Influencerka stwierdziła, że nie stać ją, by opłacić swój udział w wydarzeniu. Później jednak sięgnęła po kartę kredytową i wydała ostatnie pieniądze. - Zrobiłam to i zainwestowałam w ten webinar. Słuchajcie, miałam tak ogromne wzruszenie... Byłam nago w ogóle, jak to oglądałam. Stanęłam na środku salonu nago, zalałam się łzami z wdzięczności, że mogę to zrobić, że mam w sobie tak ogromną odwagę, żeby podejmować takie decyzje - tłumaczyła. Influencerka opowiedziała, co zrobiła po tym, gdy zdała sobie sprawę, że wydaje ostatnie pieniądze. Skupiła się na modlitwie. Później zrozumiała jedną rzecz. - Tak naprawdę to ja jestem bogiem - mówiła na relacji. Natchniona influencerka zamieniła modlitwę na manifestację nowych projektów.

Kasia Nast namalowała obraz krwią menstruacyjną

Jakiś czas temu influencerka pochwaliła się w mediach społecznościowych obrazem, który namalowała. Dzieło zostało stworzone przy użyciu nietypowego barwnika. Kasia Nast nie sięgnęła po zwykłe farby. Wykorzystała do obrazu własną krew menstruacyjną. "Namalowałam go z intencją wybaczenia sobie każdej chwili, kiedy podczas okresu czułam się nieczysta" - pisała. ZOBACZ TEŻ: Joginka Paula Ross opublikowała w sieci wpis. Twierdzi, że partner zdradził ją z przyjaciółką Barona. Post już usunęła

Kasia Nast Fot. @kasianast / Instagram

