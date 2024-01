Za nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele polskich gwiazd z tej okazji oferuje w aukcjach internetowych atrakcje bądź unikatowe gadżety ze swoim udziałem. Książulo to jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych, którego poczynania oglądają miliony Polaków. Jego filmy, na których testuje jedzenie, potrafią nie raz odmienić losy lokalnych biznesów. W podobnym tonie content wrzuca również inny youtuber - Wojek. Influencerzy postanowili wystawić aukcję z okazji WOŚP, której wygrana gwarantuje spotkanie z nimi oraz zjedzenie wybranego posiłku.

Zobacz wideo Młynarska wspomina pierwszy finał WOŚP. "Inny niż wszystkie"

Książulo i Wojek wystawili na WOŚP kolację w swoim towarzystwie. Zebrali krocie

"To ty wybierzesz, co zjemy, gdzie zjemy i kiedy zjemy. Możemy iść na kebsa, chińczyka lub do restauracji - jak sobie życzysz, my nie wiemy, w czym gustujesz. Realizacje terminu ustalmy na cały 2024 rok. Dogadamy termin wspólnie, tak samo lokalizacje, żeby każdemu pasowało. Przyjmijmy, że w grę wchodzi cała Polska. Rachunek bierzemy na siebie, a co!" - czytamy w opisie aukcji na WOŚP. Po udostępnieniu linku w mediach społecznościowych, w dziesięć minut kwota sięga już kilku tysięcy zł. Ostatecznie zjedzenie posiłku z youtuberami zostało wylicytowane za... 20 701 zł.

Youtuberzy mają gest. Budda w przebraniu wrzucił do puszki na WOŚP krocie

Najbardziej popularni youtuberzy raczej nie mogą narzekać na zarobki, co nierzadko przekłada się na ich gest. Znakomitym przykładem jest Budda. W trakcie 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do dwójki wolontariuszy w Krakowie podszedł mężczyzna przebrany za starszego pana, który chciał wrzucić do puszek... 100 tys. zł. Powiedział, że zbierał pieniądze trzy lata, aby móc wesprzeć słynną akcję charytatywną. Wolontariusze nie kryli zaskoczenia. Szybko okazało się, że darczyńcą jest popularny youtuber Budda, czyli Kamil Labudda, który opublikował film z całej akcji. Organizacja już zdążyła zareagować na jego gest, a wideo ze zdarzenia rozprzestrzeniło się po sieci.

