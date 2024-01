Anna i Robert Lewandowscy tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Trenerka fitness i słynny piłkarz są małżeństwem od 2013 roku. Zakochani doczekali się nawet dwójki dzieci. Obecnie mieszkają w słonecznej Hiszpanii. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się doniesienia o ich rzekomym kryzysie. Wyszło na jaw, że były to jednak tylko zwykłe plotki. Pomimo tego, Lewandowscy zmagają się z innymi problemami. Ostatni czas nie jest dla nich najlepszy. Nie brakuje łez. Co dzieje się w ich życiu?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o córkach. Internautka zarzuciła jej zaniedbanie. Mocna odpowiedź

Co dzieje się u Roberta Lewandowskiego? Piłkarz bez wahania płakał. Wzruszyły go ważne słowa

Robert Lewandowski w ostatnim czasie nie powstrzymał się od płaczu. Powody do łez były naprawdę poważne. Od jakiegoś czasu piłkarz musi mierzyć się z dużą krytyką ze strony środowiska sportowego. Wysoko ustawiona poprzeczka tylko zwiększa presję i ogromny stres. Na dodatek Lewandowski musiał pożegnać się z trenerem swojego klubu. Xavi Hernandez po przegranym meczu odszedł z FC Barcelony. - Szczerze wierzę, że tak będzie najlepiej dla wszystkich; dla mnie, ponieważ jestem uwolniony od tego ciężaru i dla was, ponieważ będziecie mogli grać bez tak dużej presji - wyznał w rozmowie z portalem Esport3. To już było za wiele dla Roberta Lewandowskiego. Piłkarz zareagował bardzo emocjonalnie. Podczas przemówienia trenera po jego policzkach spłynęły łzy. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Robert Lewandowski Fot. REUTERS/Juan Medina

Anna Lewandowska podzieliła się szczegółami z życia prywatnego. "Chce mi się płakać"

Anna Lewandowska ostatnio również przeżyła gorsze chwile. Na swoim profilu na Instagramie wyznała, że są dni, podczas których macierzyństwo jest dla niej wyjątkowo trudne. Zdecydowała się na prywatne wyzwanie, podkreślając, że życie z dziećmi nie jest proste. Opublikowała również zdjęcie z córką. "Często masz gorszy dzień, dużo na głowie, chcesz wszystkich uszczęśliwić, mieć chwilę dla siebie... A na dodatek dzieci przecież czasem mają swoje gorsze dni i zmieniają twoje (wszystkie) plany. Czujesz czasem, że mózg ci eksploduje? I to są te dni, kiedy chce mi się płakać... I czuję się w tym sama. Bo kto najlepiej rozumie mamy? Inne mamy" - napisała bez wahania w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Lewandowska i Chodakowska wspierają WOŚP. Zameldowały się w tym samym studiu