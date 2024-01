Jerzy Owsiak przed laty rzucił ukochaną Lidię. "Nie myślałam, że wróci"

Jerzy i Lidia Owsiakowie poznali się w liceum. Prezes fundacji WOŚP powtarzał klasę i dzięki temu spotkał swoją ukochaną. - Zaczęłam mu się przyglądać. Fajny, inteligentny chłopak. Zrobiło mi się przykro, że mu dokuczają. Chyba wyczuł tę sympatię. Któregoś dnia powiedział, że ma problemy z księgowością i poprosił mnie o korepetycje - mówiła Lidia Niedźwiedzka-Owsiak w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". Licealiści od razu się w sobie zakochali. Później jednak w ich relacji pojawiły się problemy. Mało brakowało i dziś nie byliby razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Instagram usunął jej półnagie zdjęcie. Anna Mucha: Duże zaangażowanie tych, którzy nie wspierają WOŚP

Jerzy Owsiak napisał do Lidii list. Postanowił zakończyć ich relację

Jakiś czas temu Lidia Niedźwiedzka-Owsiak wyjawiła w wywiadzie, że jej związek z ukochanym wisiał na włosku. To prezes fundacji WOŚP zdecydował o zakończeniu relacji. Para rozstała się na jakiś czas. - Zerwał ze mną w liście. Dzisiaj nie chce o tym mówić i pamiętać. We mnie to zostało. Leży gdzieś na dnie serca. Nie myślałam, że wróci. Pojawili się jacyś inni chłopcy, ale niespodziewanie dla mnie, zapukał do moich drzwi. Momentalnie wszystko wróciło - wyznała w "Wysokich Obcasach".

Kobieta opowiedziała również o obawach swoich rodziców. Martwili się o jej przyszłość. - Moi rodzice byli przerażeni. Dopytywali, jak mamy zamiar żyć, z czego utrzymamy rodzinę. Mnie to nie zrażało. Było między nami uczucie. Moja decyzja była świadoma, wiedziałam, że chcę być z nim. Mówiłam więc rodzicom: "nie martwcie się, poukładamy to" - dodała w wywiadzie. Tak też się stało, w 1976 roku para wzięła ślub i do dziś tworzy udane małżeństwo. Zakochani doczekali się dwóch córek, Aleksandry i Ewy.

Jerzy i Lidia Owsiakowie Fot. KAPiF.pl

Jerzy Owsiak o swoich zarobkach. Wydał oświadczenie

Jerzy Owsiak musi mierzyć się ze słowami przeciwników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele osób zarzuca mu, że przywłaszcza sobie pieniądze ze zbiórek. Jakiś czas temu postanowił rozwiać wątpliwości i zdradził, ile wynoszą jego zarobki. - Jestem prezesem zarządu tej spółki i moje wynagrodzenie "na rękę" wynosi około dziesięciu tysięcy złotych. Jego wielkość nie zmieniła się w ostatnich latach znacząco, bo ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł - czytamy w oświadczeniu Jerzego Owsiaka. ZOBACZ TEŻ: Doda ma na pieńku z Owsiakiem. Nie wesprze już WOŚP? "Nigdy więcej"

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!