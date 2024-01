Magda Gessler i Waldemar Kozerawski poznali się ponad cztery dekady temu. Niestety, po jakimś czasie stracili kontakt na długi czas. Dzieliła ich również ogromna odległość. Po latach ponownie się spotkali. Wówczas okazało się, że łączy ich coś więcej. Obecnie związek przerodził się w małżeństwo. Nie wszystko jest jednak usłane różami. Para jest w relacji na odległość. Ukochany restauratorki ma na to pewne rozwiązanie. Gessler nawet nie chce o tym słyszeć. Jest stanowczo przeciwna.

Mąż Magdy Gessler namawia ją na emeryturę. Restauratorka jest jednak nieugięta

Magda Gessler jest jedną z najpopularniejszych gwiazd TVN-u. Od lat spełnia się w programie "Kuchenne rewolucje". Celebrytka ma za sobą lata przepracowane w telewizji. Ukochany od jakiegoś czasu namawia ją, aby nieco odpoczęła. Kozerawski zachęca swoją wybrankę do wyjechania na Florydę. Wówczas 70-latka mogłaby przejść na w pełni zasłużoną emeryturę. Co na to Gessler? Jest przeciwna temu pomysłowi. W rozmowie z "Super Expressem" powiedziała, że jest zdecydowanie za młoda. Dodała, że ani jej w głowie odpoczynek. Czy dla Magdy Gessler będzie to powód do kłótni z mężem? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nie widzę się na emeryturze. Nie wiem, co to jest. Mój mąż cały czas chce, żebym przeszła na emeryturę. Chyba zwariował. Chce, żebym zmywała statki i mu gotowała. Chciałby wyjechać na Florydę, a przecież to jest umieralnia. Podobno dla bogatych ludzi, ale co za różnica? Śmierć jest śmierć. Dotyczy wszystkich ludzi. Więc dla mnie Floryda to jest umieralnia. Jakiś obłęd! Jak można w ogóle w tak młodym wieku myśleć o emeryturze? To już człowiek się zabija od razu

- wyznała Gessler w rozmowie z "Super Expressem".

Magda Gessler, Waldemar Kozerawski screen FB

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski Kapif