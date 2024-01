Złota 44 to luksusowy wieżowiec w samym centrum Warszawy. W budynku mieszkania mają m.in. Joanna Krupa oraz Lewandowscy. Jakiś czas temu jeden z lokatorów, Rafał Zaorski, wywołał niemałą aferę. Opowiedział o hierarchii panującej w wieżowcu. Jego zdaniem określają ją piętra. Im wyżej znajduje się apartament, tym lokator jest ważniejszy. Przedsiębiorca opowiedział o osobach, które mieszkają na samej górze. Podobno wywyższają się nad innymi. - Kolejną kastą są ludzie, którzy jeżdżą tą wyższą windą z 34 do 52 piętra. No i kolejna grupa, ci 50 i wyżej. To już tacy, wiesz, patrzący na nich wszystkich z góry - mówił w wywiadzie u Żurnalisty. Jakiś czas temu całą sytuację skomentowała Izabela Tomaszewska, youtuberka i influencerka znana z platformy dla dorosłych. Kobieta pokazała swój apartament w budynku na Złotej 44 i powiedziała, czy słowa o hierarchii były prawdziwe.

Izabela Tomaszewska pokazała swój apartament na Złotej 44. Luksus?

Izabela Tomaszewska mieszka w budynku na Złotej od trzech lat. Nie tak dawno kobieta przeniosła się z 15. na 45. piętro i postanowiła pokazać swoje nowe gniazdko na platformie YouTube. Celebrytka zamieszkuje jeden z najmniejszych apartamentów w ofercie wieżowca. Jak wygląda jej lokum? Tomaszewska ma do dyspozycji kuchnię, w której widoczne są marmurowe płytki oraz luksusowe dodatki, np. kubek Versace. Pomieszczenie jest połączone z salonem. Można zauważyć w nim fotel marki Fendi, stolik kawowy od Roberto Cavalliego oraz koc z logo Louis Vuitton. W tle widać również piękny widok na Warszawę. Niestety ze względu na bezpieczeństwo lokatorka nie może w całości uchylić okien. W filmiku Tomaszewska pokazuje swoje mieszkanie zaraz po przeprowadzce, dlatego jej sypialnia nie jest jeszcze do końca urządzona. Celebrytka przykryła jednak łóżko luksusową pościelą od Versace. Nie zabrakło także torebek i pudełek z zakupów na podłodze. W łazience Izabeli Tomaszewskiej, podobnie jak w kuchni, znajdują się płytki z marmuru. Lustro zdobią kolorowe ledy. Co sądzicie?

Apartament Izabeli Tomaszewskiej Fot. Izabela Tomaszewska / Youtube / screenshot

Izabela Tomaszewska o hierarchii na Złotej 44. "Czy odczułam to?"

Niedawno Izabela Tomaszewska postanowiła odnieść się do słów Rafała Zaorskiego o hierarchii na Złotej 44. Stwierdziła, że nie są one prawdziwe. - Wcześniej mieszkałam na 15. piętrze, czyli byłam niżej w hierarchii. Czy odczułam to? No nie. Byłam kochana, teraz też jestem kochana. Jedyne co się zmieniło, to to, że dojeżdża do mnie mniej wind. Na dole miałam cztery windy, a teraz dojeżdżają do mnie tylko dwie i czasem trzeba na nie długo czekać - powiedziała na TikToku. ZOBACZ TEŻ: Polska gwiazda ma luksusowy apartament na Florydzie. Ale mieszkanie w Warszawie też robi piorunujące wrażenie

