Doda ma na pieńku z Owsiakiem. Nie wesprze już WOŚP? "Nigdy więcej"

Na początku 2022 roku Doda była gościem Krzysztofa Stanowskiego w "Hejt Parku". Gwiazda zmierzyła się z wieloma trudnymi pytaniami, jak i zdradziła parę ciekawostek ze swojej kariery. Jedną z nich są napięte relacje z Jurkiem Owsiakiem. Założyciel fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał ją rozczarować, kiedy ta na jego zaproszenie przyszła do siedziby TVN-u i - ze względu na nieformalny ban związany z konfliktem z Agnieszką Woźniak-Starak - nie zostać wpuszczoną. Według słów Dody, obecny w studio Owsiak się za nią nie wstawił.

Doda ma na pieńku z Jurkiem Owsiakiem. Chodzi o zdarzenie sprzed lat

- Moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę i zaprosił mnie (Jurek Owsiak - red), jak zwykle na antenę do studia. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Mnie nie wpuścili do tego TVN-u na program charytatywny - opowiedziała u Stanowskiego Doda. Jak twierdzi piosenkarka, Owsiak nie zareagował u włodarzy stacji, aby wpuścili piosenkarkę w celu opowiedzenia o aukcji na WOŚP. - I Jurek się za mną nie wstawił. Bardzo niehonorowe i bardzo nieprzyjacielskie, dlatego od tamtej pory powiedziałam "no". Nigdy więcej - mówiła.

Doda, KAPiF

Jurek Owsiak odniósł się do zarzutów Dody

Co ciekawe, po tych słowach Jurek Owsiak zdążył już odnieść się do słów Dody. Założyciel WOŚP przeprosił piosenkarkę za niefortunne zajście sprzed lat oraz wyznał w rozmowie z Plejadą, że sytuacja wydarzyła się całkowicie bez jego wiedzy. "Droga Doroto, jeśli zaszła taka sytuacja, to bardzo przepraszam, nie miałem o tym pojęcia i wydaje mi się, że mogła wyniknąć tylko z nieporozumienia, z natłoku różnych zdarzeń, na pewno nie było w tym złośliwości, niechęci, bo nigdy jej do ciebie nie miałem i nie mam. Od tej pory będę bardziej wysuwał głowę przed siebie, aby dojrzeć wszystkie twoje gesty przyjacielskie skierowane w naszą stronę. Ściskam i myślę, że nie będziemy nosili żadnej urazy" - przekazał dwa lata temu szef Orkiestry. Choć Owsiak wyraził nadzieję, że Doda i on nie będą w konflikcie, wokalistka do tej pory nie odniosła się do jego słów.

