Ewelina Lisowska zyskała popularność w 2012 roku, kiedy miała 21 lat. Brała wtedy udział w programie TVN "X Factor" i doszła w nim do półfinału. Wtedy w oczy rzucał się jej charakterystyczny rockowy wizerunek. W tamtym okresie dziewczyna kreująca się na zbuntowaną wokalistkę rysowała sobie małą czarną gwiazdkę pod okiem i nie stroniła od pstrokatych kolorów. Niedawno Lisowska powróciła do muzyki po dłuższej przerwie i nagrała singiel pt: "Nie jest tak źle". Teraz po dawnej Ewelinie nie ma ani śladu. Jej czarne proste włosy zastąpiły jasne, które nosi już dwa lata. Zniknęła gwiazda, mocny makijaż i odważne połączenia wzorów i kolorów w stylizacjach. Swojemu dawnemu wizerunkowi Ewelina poświęciła swego czasu rolkę na TikToku. I odtworzyła go, malując się tak, jak ponad dekadę temu. Wyszło identycznie?

Ewelina Lisowska pokazuje, jak zrobić jej stary makijaż z "X Factora"

Dzisiejszy wizerunek Eweliny Lisowskiej jest zdecydowanie łagodniejszy. Piosenkarka stwierdziła w jednym z nagrań na TikToku, że w jasnym kolorze włosów jest mniej rozpoznawalna. Dlatego odtworzyła makijaż, który nosiła na początku swojej kariery, gdy chciała się wybić i zwrócić na siebie uwagę. Pokazała krok po kroku, jak się wtedy malowała. - Wiele osób nie rozpoznaje mnie z powodu zmiany koloru włosów, więc cofnijmy się o dziesięć lat. Zawsze używałam najjaśniejszych odcieni pudru. Wręcz wyglądałam w nich jak trup. Mocno wymalowane oko... Tradycyjnie musiała być kreska... Już wyszłam trochę z wprawy. Nie były wtedy modne żele do brwi, więc używałam cienia. Czerwone policzki jak u porcelanowej lalki. I co nieco bronzera. No teraz to bym to trochę inaczej robiła. Mocne czerwone usta. I oczywiście nie mogło zabraknąć gwiazdki pod okiem. Zamontujmy jeszcze teraz jakieś czarne włosy i bandanę. To co, teraz wyglądam jak Ewelina Lisowska?" - zapytała fanów.

Stare stylizacje też się jej nie podobają

W innym filmiku Lisowska oceniła bezlitośnie swoje stare outfity. -Oto ja, rok 2013. No w takich legginsach to wysłałabym dziecko do przedszkola. Makijaż też taki trupi - mówiła i przyjrzała się innym strojom. - Kolejna niezbyt fajna stylizacja… zdecydowane nie. Nie lubię być już taka mroczna. No i znowu katastrofa! Co to jest za sukienka, masakra, jakiś potwór, monster!" - grzmiała przy innych starych zdjęciach. Dużo starych zdjęć Eweliny Lisowskiej z początków kariery znajdziesz w galerii na górze strony.

Ewelina Lisowska oceniła swoje stare stylizacje. Fot. tiktok.com/@ewelinalisowskaofficial