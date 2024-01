Rewolucje w Telewizji Polskiej niezmiennie trwają. Jak się okazało, zmiany u publicznego nadawcy dotknęły również programy rozrywkowe. Coraz więcej prezenterów musiało pogodzić się ze stratą swojego stanowiska. Z posadą pożegnała się również część zespołu prowadzących "Pytania na śniadanie". Wśród nich znalazła się Ida Nowakowska. Jak się okazało, smutek po zwolnieniu nie był zbyt długi. Teraz ma już nową pracę. Wyszło na jaw, że wróciła do telewizji. Tyle że nie w Polsce.

Ida Nowakowska nie odpoczywa po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". Teraz pracuje dla międzynarodowej telewizji

Ida Nowakowska pochwaliła się pewnym nagraniem na profilu na Instagramie. Prezenterka ponownie dostała pracę w telewizji. Poprowadziła finał konkursu muzyki klasycznej "Wirtuozi V4+. Międzynarodowy Talent Show 2024". Jest to wydarzenie zagraniczne, które jest emitowane w kilku krajach. Format zaprasza uzdolnionych uczestników z Czech, Polski, Słowacji oraz Serbii. Po raz kolejny do współpracy została zaproszona Ida Nowakowska. Kobieta prowadziła już show w 2021 i 2022 roku. Konkurs jest emitowany na platformie YouTube. Wygląda na to, że Nowakowska nie może narzekać na brak ofert pracy. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Finał Virtuosos jest już dostępny na YouTubie. Obejrzyj i zostań częścią naszej rodziny! Uwielbiam prowadzić ten niesamowity międzynarodowy program telewizyjny i wspierać młodych wirtuozów, którzy są przyszłością muzyki klasycznej!

- napisała Ida Nowakowska na profilu na Instagramie.

Tak Ida Nowakowska zareagowała na zwolnienie z Telewizji Polskiej

Fani Idy Nowakowskiej byli załamani jej odejściem z programu "Pytanie na śniadanie". W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy z ich strony. Większość zgodnie stwierdziła, że śniadaniowe show nie będzie już takie samo. "Będę bardzo za panią tęskniła, oglądając 'Pytanie na śniadanie'. Proszę dawać znać, gdzie można się z panią znowu zobaczyć", "Brakuje pani w 'PnŚ', zawsze była pani uśmiechnięta, pełna energii, że jak się oglądało, to chciało się też uśmiechać" - pisali internauci w poście. Na każdy komentarz Nowakowska reagowała emotką ze złamanym sercem. Dziękowała fanom za wsparcie. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Pytanie na śniadanie". Tomasz Wolny i Ida Nowakowska pożegnali się z widzami

