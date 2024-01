W Krakowie doszło do niebywałej sytuacji. Z okazji 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w mieści pojawiło się mnóstwo wolontariuszy. Na tak duży datek nie byli przygotowani. W pewnym momencie do dwójki z nich podszedł na pozór zwykły staruszek. Okazało się, że chciał wrzucić do puszki aż 100 tysięcy złotych! Senior przyznał, że zbierał aż trzy lata, aby zaokrąglić sumę do pełnej kwoty. Miał również nadzieję, że to nie jego ostatni WOŚP. Wolontariusze byli przeszczęśliwi. Jak się okazało, hojnego gestu nie dokonał staruszek, a przebrany influnecer!

To wcale nie był staruszek! Znany influencer przebrał się za seniora i wrzucił 100 tysięcy na WOŚP

- W Krakowie była puszka, w której było jednorazowo 100 tysięcy złotych. Jednorazowo ktoś do tej puszki wrzucił 100 tysięcy. To także pokazuje, że chęć anonimowości, chęć wsparcia orkiestry, wszystko jest mile widziane, jest normalnym zjawiskiem- wyznał Jurek Owsiak. Jak się okazało, pieniądze nie zostały wpłacone przez seniora, a znanego influencera. Sprawę nagłośnił na Instagramie Michał Marszał. Wrzucił screen z youtube'owego filmu z krótkim komentarzem. "Zagadka rozwiązana" - napisał.



Pieniądze trafiły wbrew temu co mówił Jurek Owsiak nie do jednej, ale do dwóch puszek z prostego powodu. Do jednej by się nie zmieściły.

Kto wrzucił 100 tys. zł na WOŚP? Kto wrzucił 100 tys. zł na WOŚP?, instagram.com/@michalmarszal

Budda jest znany ze swojej hojności. Chętnie uczestniczy w różnego rodzaju rozdaniach. Jak można zauważyć, wspiera również akcje charytatywne. Na swoim kanale na YouTube pokazał proces przeobrażania się w seniora. Swoim gestem kompletnie rozczulił nie tylko wolontariuszy, ale również internautów. Jego materiał na ten temat w sieci zdobył ponad 200 tysięcy wyświetleń w godzinę. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Nie tylko Budda zdecydował się na ogromny datek. Kinga Rusin również planuje wpłacić dużą sumę na WOŚP

Kinga Rusin wyznała, ile planuje wpłacić na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwota może zszokować. W mediach społecznościowych przyznała, że od zawsze wspiera fundację. "Razem z Markiem tradycyjnie wpłacimy na konto fundacji Jurka Owsiaka kilkadziesiąt tysięcy złotych i w ten sposób dołożymy się do akcji, którą wszyscy tak kochamy" - wyznała. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ujawniono zarobki Jerzego Owsiaka. Tyle dostaje "na rękę"

Jerzy Owsiak KAPiF.pl / KAPIF.pl

