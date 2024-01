Anna Powierza od ponad dwóch dekad wciela się w Czesię w "Klanie". Aktorka wykorzystuje swoją popularność z serialu TVP1 i aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie czasem dostaje kontrakty reklamowe. Obecnie ma tam już ponad 54 tys. obserwatorów. Nie ma przed nimi żadnych tajemnic, a nawet bierze sobie ich zdanie poważnie do serca. Jakiś czas temu internauci zwracali jej uwagę na kolor zębów. Powierza przejęła się tym do tego stopnia, że postanowiła udać się do specjalisty. Skorzystała z wybielania zębów, by już nie narażać się na nieprzychylne komentarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Kryzysy na planie "Klanu". Tomasz Stockinger ujawnia kulisy

Anna Powierza żali się na białą dietę po wybieleniu zębów

Wprawdzie uśmiech Anny Powierzy jest już bielszy, ale aktorka musi być teraz na diecie i nie może pić kawy, co spędza jej sen z powiek i wprowadza w rozdrażnienie. "Słuchajcie, jest strasznie. Jest najgorzej, jak może być. Najchętniej w ogóle nie wstawałabym z łóżka i przespałabym cały ten czas. Oczywiście, że nie mogę spać. Wybieliłam zęby, jestem na białej diecie. Sama biała dieta mi naprawdę nie przeszkadza. Lubię biały ser i kalafior. Ale od dwóch dni nie napiłam się kawy i naprawdę nie wiem, jak żyć" - wyznała w sieci aktorka. Przy okazji powiedziała, że teraz jest mniej wydajna i bardzo śpiąca.

Jestem nieprzytomna, nieszczęśliwa. Nie umiem myśleć. Chociaż to akurat być może faktycznie nie jest spowodowane brakiem kawy. Pogoda też nie pomaga. Nie wiem, jak ludzie żyją, naprawdę. Obawiam się, że nic sensownego więcej nie nagram, dopóki naprawdę nie napiję się tej kawy - dodała Powierza.

Anna Powierza pożałowała botoksu

Kilka miesięcy temu Anna Powierza opowiadała o poprawieniu górnych powiek, które jej za bardzo opadały. W przeszłości korzystała też z botoksu, ale po tym jak ruszała się jej tylko część twarzy i to często nie ta, co powinna, aktorka postanowiła z niego zrezygnować. "Kiedyś twardo postanowiłam, że nie będę używać botoksu. Owszem. To nie jest zbyt mądre, gdy pracuje się w biznesie promującym desperacką młodość nawet po siedemdziesiątce. Pomimo wysiłków, nie młodnieję, nie pięknieję, nawet nie chudnę. Całe szczęście, że zostały mi chociaż mejkapy, sztab superprofesjonalistów od wyglądu, filtry, fotoszopy i dobrze ustawione przy fotkach światło" - pisała w mediach społecznościowych.

Anna Powierza na ściance. Fot. Kapif.pl