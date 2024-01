Justyna Żyła nie ma za sobą łatwej przeszłości. W swoim życiu przez 12 lat była żoną Piotra Żyły. Para doczekała się dwójki dzieci: 16-letniego Jakuba i 11-letniej Karoliny. W 2018 roku para zdecydowała się na rozwód. Niedługo potem znany sportowiec znalazł sobie nową partnerkę. Dla Justyny nie było to takie proste. W końcu jednak poznała swoją wymarzoną drugą połówkę. Niedawno doszło nawet do zaręczyn. Obecnie w życiu kobiety nie brakuje zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Bosacka zmieni dom po rozwodzie? Opowiada też o randkach

Justyna Żyła postawiła na zmiany. Zaprezentowała się po metamorfozie

Justyna Żyła od dwóch lat jest w szczęśliwym związku. W święta stała się nawet narzeczoną nowego partnera. Wygląda na to, że rewolucje w jej życiu trwają w najlepsze. Justyna Żyła aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie śledzi ją prawie 100 tysięcy użytkowników. Kobieta co jakiś czas dzieli się urywkami z życia prywatnego. Jak się okazało, niedawno postanowiła na metamorfozę. Żyła dała się poznać jako blondynka. Teraz jednak postanowiła przyciemnić nieco swoje włosy. Obecnie jest fryzura jest w kolorze jasnego brązu. Justyna Żyła z dumą zapozowała na InstaStories. Co sądzicie? Zmiana na lepsze? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Justyna Żyła ma nową fryzurę fot. Instagram/@justynażyła/screen

To nie jedyne zmiany w życiu Justyny Żyły. Jak wyglądają jej sprawy rodzinne?

Justyna Żyła stanie na ślubnym kobiercu ze swoim narzeczonym. Nie da się ukryć, że są to poważne zmiany życiowe. Jak wyglądają kontakty celebrytki z byłym mężem? Okazało się, że Piotr Żyła świetnie dogaduje się z nowym ukochanym swojej byłej małżonki. Dodała, że partner został również zaakceptowany przez dzieci. - Piotrek świetnie się z nim dogaduje. Moje i Piotrka dzieci bardzo go lubią i akceptują. (...) Jesteśmy już trochę taką patchworkową rodziną. Jego dzieci oraz moje również świetnie się ze sobą czują - wyznała w rozmowie z Plejadą. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Justyna Żyła porzuciła marzenia o karierze celebrytki. Zniknęła z mediów i poszła do "zwykłej" pracy

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!