Jurek Owsiak zanim został głosem ogólnopolskiej akcji pod szyldem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, był głosem wielu rozgłośni radiowych. W 1991 Maciej Domański, ówczesny dyrektor programowy TVP2, zaproponował mu stworzenie własnego programu telewizyjnego. Od grudnia 1991 roku zaczął przygotowywać dla telewizyjnej Dwójki program "Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki". I to właśnie w tym programie użył pierwszy raz nazwy WOŚP. Premierowy koncert charytatywny pod takim szyldem odbył się na początku 1992 roku w Ciechocinku. Wtedy obok Jurka Owsiaka pojawił się na scenie bluesowo-rockowy zespół Zdrowa Woda.

32. finał WOŚP. Ile zebrano?

Format przyjął się na tyle, że jest powtarzany rok w rok. Co roku pieniądze zbierane są na inny cel. W tym roku finał WOŚP-u wystartował z kwotą ponad 42 milionów. Jak mówił sam Jerzy Owsiak, na taki wynik nawet nie mogli liczyć na początku, a dopiero podczas 17. czy 18. finału WOŚP dobijała do tej kwoty po zsumowaniu wszystkich zbiórek. Od lat WOŚP nie był transmitowany przez Telewizję Polską, jednak w tym roku, po zmianie władzy, ponownie zagościł na ekranach widzów TVP, o czym pisaliśmy tutaj.

Zmieniło się nawet nastawienie byłych krytykujących WOŚP. Wśród nich pojawia się m.in. nazwiska Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gdy jeszcze prowadzili razem "Pytanie na śniadanie" udostępnili na Instagramie post zachęcający do wspierania WOŚP. Internauci byli wówczas zbulwersowani i dopytywali: "Gdzie byliście przez ostatnich osiem lat?". Pisaliśmy o tym tutaj.

Tak wyglądał pierwszy finał WOŚP. Ile wtedy zebrano?

Owsiak wpada na pomysł transmitowania tego typu wydarzenia. Z pomysłem idzie do NinyTerentiew, która twierdzi wówczas, że ma wszystkie wozy transmisyjne pozajmowane. Twórca WOŚP miał wówczas zapytać, kiedy będą wolne. Terentiew zażartowała, że "w zimie". I tak to się zaczęło. Już 3 stycznia 1993 roku odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Był on wówczas transmitowany przez Telewizję Polską. Całe wydarzenie z resztą miało miejsce w gmachu TVP. Jedną z osób, która relacjonowała wydarzenie była Agata Młynarska. Zbierano wtedy pieniądze na pomoc w leczeniu chorób serca najmłodszych. Zbiórka osiągnęła wielki sukces - zebrano wówczas 2 422 465 zł. Mimo to Nina Terentiew - wtedy urzędująca w TVP, nie była przekonana do kontynuowania tego za rok.

Po pierwszym finale WOŚP Nina Terentiew błaga, żeby nie robić kolejnego, bo będzie wstyd

– mówił po latach Owsiak "Wysokim Obcasom".

Już wtedy Jurek Owsiak wystąpił na finale w żółtej koszuli. Dostał ją od Agaty Młynarskiej, która twierdziła potem, że "była bardzo szczęśliwa, że w tym najbardziej szarym budynku na świecie pojawił się kolor". Parę lat temu zmienił jednak barwy na koszulki z sercem WOŚP.

