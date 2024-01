Kinga Rusin zdradziła, ile wpłaca na WOŚP. Lepiej usiądźcie. Kwota zwala z nóg

Obecnie trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym wyjątkowym dniu w końcu dowiemy się, ile pieniędzy zostało zebranych na zakup sprzętu specjalistycznego do szpitali. Akcji przewodzi Jurek Owsiak, który jest prezesem fundacji. W zbieranie pieniędzy zaangażowało się, jak co roku, mnóstwo osób. WOŚP została nawet skomentowana w Telewizji Polskiej, po raz pierwszy od ośmiu lat. W akcję zaangażowało się również wiele znanych gwiazd. Wśród nich pojawiła się Kinga Rusin.

Kinga Rusin wyznała, ile wpłaci na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwota zwala z nóg

Kinga Rusin od jakiegoś czasu nie udziela się już w telewizji. Aktywnie za to działa w mediach społecznościowych. Obecnie wraz z rodziną przebywa w Finlandii. Wyjazd nie sprawił jednak, że zapomniała o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przyznała, że co roku wspiera fundację. Wyznała również, ile pieniędzy przeznaczy na szlachetny cel. Kwota jest wyjątkowo wysoka. Z pewnością wiele osób było zaskoczonych hojnością celebrytki.

Razem z Markiem tradycyjnie wpłacimy na konto fundacji Jurka Owsiaka kilkadziesiąt tysięcy złotych i w ten sposób dołożymy się do akcji, którą wszyscy tak kochamy

- napisała na profilu na Instagramie. Jesteście zaskoczeni? To nie wszystko. Kinga Rusin przyznała również, że jest bardzo szczęśliwa, bo WOŚP po wielu latach wróciło do Telewizji Polskiej. Podkreśliła, że cieszy się, że nie będzie już nagonki na Jurka Owsiaka. "Razem idziemy po kolejny rekord" - tak zakończyła post. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Z jakich środków finansowana jest fundacja WOŚP? Żona Owsiaka w końcu wyznała całą prawdę

Co roku Owsiakowie są osądzani, że "żyją z pieniędzy dobrych ludzi". Jurek Owsiak wraz ze swoją żoną Lidią Nieździecką-Owsiak są właścicielami fundacji WOŚP. Niestety, ciągle muszą mierzyć się z przykrymi oskarżeniami. W końcu jednak raz na zawsze postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. - (...) My możemy tylko z tych pieniędzy pokryć pewne koszty organizacji finału i nic więcej. Czyli pieniądze, których potrzebujemy, chociażby na utrzymanie biura, również musimy zdobyć poza finałem. Są różne formy, bo tak, znów wróciły odsetki bankowe, więc są jakieś pieniądze z odsetek bankowych, są jakieś spadki, jakieś darowizny, no i to wszystko składa się na te pieniądze, które, że tak powiem, pozwalają nam utrzymać biuro - wyznała Lidia Owsiak w rozmowie z Magdą Mołek. Co jeszcze powiedziała na ten temat? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Finalista "Masterchefa" przeznaczył niezapomnianą przygodę na WOŚP. "Mamy siłę medialną"[PLOTEK EXCLUSIVE]

Jerzy Owsiak i Lidia Niedźwiedzka-Owsiak KAPiF

