Obecnie trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja po raz kolejny zbiera środki na zakup specjalistycznego sprzętu do polskich szpitalu. Akcja, której organizatorem jest Jurek Owsiak, jak co roku odbija się szerokim echem w mediach. Została nawet skomentowana w Telewizji Polskiej, po raz pierwszy od ośmiu lat. Wiele gwiazd zaangażowało się w pomoc. Wśród nich znalazł się Donald Tusk.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do obraźliwych słów Kaczyńskiego: Nie zasłużyliście...

Donald Tusk otrzymał naklejkę serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wnuczki. Chwali się nagraniem

Donald Tusk postanowił podzielić się w sieci uroczym nagraniem. Na filmiku na Instagramie zapozował ze swoją wnuczką. Dziewczynka dumnie nakleiła mu serduszko z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ten sposób premier pokazał, że wspiera fundację. Tusk w opisie postanowił nawiązać do Jarosława Kaczyńskiego. "Myślałem, czy skomentować jakoś wystąpienie Prezesa, ale na szczęście ktoś zajął mnie czymś naprawdę ważnym" - napisał. Fani byli zachwyceni jego gestem. Z entuzjazmem zareagowali na jego nagranie. "Nic nie musiałeś, a zrobiłeś to dla swoich dzieci, wnuków - dziękuję", "Właśnie dlatego tak bardzo w pana wierzę, bo pan ma motywację najsilniejszą z możliwych, w postaci tych małych oczek patrzących na pana z nadzieją na wspaniałą przyszłość", "I więcej komentować nie trzeba. To jest pokazanie klasy" - czytamy pod materiałem. Co sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Córka Donalda Tuska również wspiera WOŚP. Kasia Tusk opublikowała specjalne nagranie. Zażartowała ze swojej dykcji

Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wsparła również córka Donalda Tuska. Kasia Tusk wyznała w mediach społecznościowych, że co roku, z całą rodziną, stara się wspierać akcję. Dodała, że z uwagi na swoje zasięgi w sieci, chce zrobić coś więcej. Zorganizowała więc specjalne aukcje, na których wystawiła wiosenno-letnią i jesienno-zimową kolekcję ubrań MLE. Nagranie zostało pochwalone przez obserwatorów. Przy okazji Kasia Tusk zażartowała ze sposobu, w jaki mówi. - Jest taki czas w roku, kiedy nawet influencerki ze słabą dykcją i kompletnym brakiem dystansu do siebie zaczynają nagrywać mówione rolki - powiedziała na profilu na Instagramie. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: 32. finał WOŚP. Jurek Owsiak zadrwił z Andrzeja Dudy. "Miejsce super do ułaskawienia"

