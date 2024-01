Małgorzata Tomaszewska ma za sobą trudne dni. Najpierw przyszło zwolnienie z "Pytania na śniadanie", choć jest w zaawansowanej ciąży. Jej ojciec opowiadał w mediach, że bardzo to przeżywa i nie może pozbyć się złych myśli. Później prezenterka mówiła o chorobie, która ją rozłożyła. Jednak 28 stycznia, czyli w dniu 35. urodzin, na jej twarzy znowu zagościł uśmiech. Wszystko za sprawą prezentu. Oczywiście jak na znaną osobę przystało, pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych. Przed rokiem świętowała ten dzień na antenie TVP2, prowadząc poranny program. Wtedy na koniec koledzy z pracy wręczyli jej tort i kwiaty. Jak jest tym razem?

Małgorzata Tomaszewska chwali się urodzinowym prezentem

Małgorzata Tomaszewska nie pokazuje w internecie swojego partnera, który jest ojcem jej córki. Przypomnimy, że dziewczyna ma przyjść na świat już niedługo. Pochwaliła się za to nowym zdjęciem 6-letniego syna Enzo. Chłopak w dniu urodzin zrobił jej wielką niespodziankę, choć pewnie w kupnie prezentu pomógł mu ukochany mamy. Do fotografii załączyła wzruszone emotikony oraz serca. "Moje szczęście najdroższe" - napisała prezenterka pod zdjęciem syna z kwiatami. Zobaczysz je w naszej galerii na górze strony.

Ojciec Małgorzaty Tomaszewskiej o zwolnieniu jej z TVP. "Kobieta kobiecie to zrobiła"

Jan Tomaszewski stoi teraz murem za córką. Udzielił już kilku wywiadów po jej zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". W jednym z nich zdradził, że córka prezenterki będzie miała na imię Laura. W innym - na kanale "Super Express Sport" na YouTubie - powiedział, jak ją wspiera. - Kobieta kobiecie to zrobiła, ale pomijam to. Ona jest w ciąży. Cały czas modlę się i życzę jej, żeby to wszystko odbyło się zgodnie ze wskazaniami lekarskimi - wyznał. Później znany sportowiec zapewnił, że niedługo przyjedzie do niej do Warszawy. - Namówiłem i namawiam córkę, żeby wszystko teraz było związane z porodem, który ma być lada chwila, w ciągu dwóch-trzech tygodni. Widzę po zachowaniu córki, że trochę przyzwyczaiła się do tej myśli. Czekam na telefon, po którym od razu pojadę do Warszawy. Modlę się, żeby to wszystko było szczęśliwie - mówił na kanale "Super Express Sport".

