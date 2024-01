Życie Jarosława Kaczyńskiego zmieniło się diametralnie 10 kwietnia 2010 roku, kiedy to w katastrofie smoleńskiej zmarł jego brat bliźniak, Lech Kaczyński - ówczesny prezydent Polski. Od tamtego czasu prezes PiS co miesiąc celebruje miesięcznicę smoleńską i przypomina o swoim bracie.

W Lublinie odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego. Internauci nie mają litości. "Alec Baldwin"

W Lublinie 27 stycznia został odsłonięty pomnik tragicznie zmarłego prezydenta. Rzeźba polityka to właściwie ostatni element całego pomnika zlokalizowanego na placu Teatralnym w Lublinie. Uroczystości związane z ukończeniem pomnika rozpoczęły się w sobotę 27 stycznia o godzinie 16:00. Wzięli w niech udział oczywiście Jarosław Kaczyński i marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Niestety, w sieci wylała się już fala krytyki. Internauci twierdzą, że pomnik nie przypomina Lecha Kaczyńskiego, a... amerykańskiego aktora, Aleca Baldwina. Oficjalnie nazywają go "pierwszym pomnikiem Aleca Baldwina w Polsce". Post porównujący podobiznę Lecha Kaczyńskiego i ze zdjęciem aktora stał się hitem sieci. Na portalu X zdobył już ponad 25 tys. wyświetleń.

Niepodobny, dobrze, że napisali, o kogo chodzi!

– oburzał się jeden z komentujących.

Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego w Lublinie. Doszło do incydentu

Pomimo niekorzystnej pogody około 300 osób, głównie starszych, zebrało się na placu w Lublinie, by zobaczyć, jak Jarosław Kaczyński odsłania pomnik swojego brata. Przed uroczystością doszło do incydentu. Mężczyzna, niosąc plakat z prowokacyjnym napisem, wzbudził wściekłość zgromadzonych. Według relacji Onetu, miało dojść do szarpaniny.

Było na nim hasło "Lechu, tyś tu nie stał!" i sylwetka pomnika ks. Idziego Radziszewskiego. Uniósł go do góry, a stojący obok zwolennicy PiS napadli na niego. W jego kierunku krzyczeli "prowokator" oraz "ile ci zapłacili". Zaczęła się szarpanina i po chwili pojawiła się policja

— mówił portalowi pan Zbigniew, bezpośredni świadek zdarzenia.

