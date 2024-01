Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym. Każda ma swój finał, a w tym roku przypadł już po raz 32. Kwota zebrana z darowizn i licytacji zostaje przekazana na określony w danym roku cel charytatywny. W 2024 roku jest nim zakup sprzętu na leczenie chorób płuc.

Jurek Owsiak żartuje z prezydenta Dudy. "Miejsce super do ułaskawienia"

Jurek Owsiak w każdy finał jeździ z miasta do miasta, i przemawia ze sceny przy okazji artystycznych występów. Często w żartobliwy sposób potrafi doskonale oddać polityczne wydarzenia ostatnich miesięcy. A tych w tym roku nie brakowało. Tym razem padło na ułaskawienie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Teraz spojrzałem na tę gitarę. Co z tą gitarą zrobić? Ona powinna być licytowana. Powinno się coś wydarzyć z tym. To studio powinno pracować jeszcze przez tydzień. Jak ktoś ma pomysł, niech z nami pogada, to może dogadamy się i zrobimy jakąś wystawę, jakieś śpiewanie, wręczenie nagród, albo cokolwiek. To takie miejsce super do ułaskawienia

- śmieszkował Owsiak ze sceny.

W programie informacyjnym Telewizji Polskiej "19.30" w dniu 26.01 widzów przywitała Joanna Dunikowska-Paź. Jednym z najważniejszych tematów tego wydania był powrót mediów publicznych do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jurek Owsiak nie ukrywał w mediach społecznościowych, że jest wzruszony tym historycznym momentem. Przez ostatnie osiem lat na kanałach TVP widzowie nie mogli zobaczyć finałów WOŚP (nie podobało się to władzy PiS, a jak wiadomo - TVP była tubą propagandową partii rządzącej), a wielu mogło już nawet zapomnieć, że fundacja nadal gra. Tym razem w "19.30" mogliśmy zobaczyć obszerny materiał, który dotyczył przygotowań do 32. finału. O wszystkim pisaliśmy tutaj. Więcej zdjęć Jurka Owsiaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

