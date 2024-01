Finały WOŚP przez lata prowadzone są przez osoby znane w polskim show-biznesie. Podczas tego wydarzenia wiele razy mogliśmy zobaczyć Agatę Młynarską, która dobrze zna Jurka Owsiaka. Tegoroczny finał akcji opatrzony jest hasłem "płuca po pandemii", co jest bardzo bliskie prezenterce.

Agata Młynarska utożsamia się z hasłem WOŚP. Dlaczego?

"32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych" - czytamy na stronie fundacji. Do zaangażowania się w pomaganie innym zachęca Agata Młynarska, która choruje na astmę eozynofilową. Tę przypadłość można zdiagnozować spirometrem - a właśnie m.in. o ten sprzęt w tym roku walczy WOŚP. Młynarska na kanapie "Dzień dobry TVN" 28 stycznia wspominała dzień, kiedy trafiła do szpitala z powodu choroby. - Albo mi pomożecie, albo tu umrę - wyznała wówczas. Następnie po wyjściu ze studia podsumowała wizytę w śniadaniówce na Instagramie.

Spotkanie w "Dzień dobry TVN". Wzruszenie i świadomość powagi sytuacji! Zbieramy dla chorych płuc! Dziś mówiłam w imieniu astmatyków, którzy dziękują za szansę w finale WOŚP. Spirometr to podstawa dobrej diagnostyki… i szansa na dobre leczenie!

Agata Młynarska o chorobie Leśniowskiego-Crohna

Dziennikarka otworzyła się w sieci także na temat innej przypadłości. Wspomniała o swoich doświadczeniach ze znaną chorobą autoimmunologiczną. - Pytacie, co mnie boli? Czasami, jak to się mówi - "cały człowiek". Ból wędruje po mnie z upodobaniem. Raz sobie pomieszka w stopach i nogach, potem powędruje do kolan, posiedzi w palcach rąk i łokciach, odwiedzi ramiona - wyznała na Instagramie. - Choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna, która daje rzuty na różne organy. Jestem leczona najlepiej, jak się da, przez znakomitych lekarzy. Sama też już jestem niezłym ekspertem. Cały czas uczę się o swojej chorobie - dodała. Po zdjęcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Agata Młynarska o chorobie KAPiF.pl

