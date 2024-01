Matylda Damięcka słynie już z tego, że komentuje polską rzeczywistość za pomocą wiele mówiących grafik. Artystka często skupia się na tematach, które antagonizują Polaków. Ostatnio aktorka zamieściła na swoim instagramowym profilu serię rysunków nawiązujących do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fani jak zwykle są zachwyceni pracami Damięckiej. Jedna z nich zwróciła szczególną uwagę.

Wymowne grafiki Matyldy Damięckiej na temat WOŚP. Uwagę zwraca Antoni Macierewicz

Na instagramowym profilu Matyldy Damięckiej pojawiła się seria grafik związana z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Uwagę internautów zwrócił przede wszystkim ostatni z kafelków. Zdjęcie przedstawia polityków PiS, którzy zamiast głów mają charakterystyczne serduszka WOŚP. Jest jednak jeden wyjątek - Antoni Macierewicz, którego twarz nie jest zasłonięta symbolem akcji. Jeden z internautów chciał wiedzieć, dlaczego artystka zrobiła wyjątek. "Ale czemu Antoni nie?" - dopytywał się. "A skąd mam wiedzieć?" - odpowiedziała Damięcka. Później jednak komentujący dopatrzył się serduszka także u Macierewicza. Okazało się jednak, że u byłego ministra obrony narodowej zostało ono umieszczone nieco niżej, tam, gdzie powinno się znajdować serce. "A nie, Antoni też tylko niżej" - poprawił się internauta.

Internauci zachwyceni grafikami Matyldy Damięckiej. "Świetne! W punkt!"

Na pozostałych grafikach można było dostrzec między innymi twarz Jerzego Owsiaka, którego charakterystyczne czerwone okulary zostały zastąpione przez symbol nieskończoności. "I o jeden dzień dłużej" - głosi podpis pod wizerunkiem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Artystka zamieściła również rysunek drzwi, na których widnieją litery "WOŚP", nawiązujący do katolickiej tradycji wypisywania inicjałów Trzech Króli nad wejściem do domu. Internautów jak zwykle zachwyciły grafiki Damięckiej. "Świetne! W punkt!", "Bardzo lubię ten dzień, a już ogromnie wzrusza mnie gdy widzę młodych wolontariuszy, którzy korzystali kiedyś ze sprzętu zakupionego przez WOŚP, a dziś sami zbierają, by pomóc innym", "Jakie to piękne" - czytamy w komentarzach.

