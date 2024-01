Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra 32 raz. Tym razem relacja z akcji Jerzego Owsiaka jest nie tylko w TVN, ale ponownie w TVP. Miasteczko i główne studio zostały umieszczone na błoniach PGE Narodowego. Przybywają tam w niedzielę - podczas finału wydarzenia - tłumnie nie tylko ludzie z otwartymi sercami, którzy nie szczędzą datków do puszek, ale i gwiazdy. Wśród nich w niedzielny poranek można było zauważyć odwieczne rywalki promujące zdrowy tryb życia - Ewę Chodakowską i Annę Lewandowską.

Gwiazdy wspierają WOŚP. Zobacz, kto przyszedł do studia

Tym razem WOŚP gra pod hasłem "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Póki co nie wiadomo czy Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska wpadły na siebie i miały okazję wymienić spostrzeżenia dotyczące finału 32. zbiórki. Podczas gdy żona Roberta nie przyciągała wzroku kolorami, bo poza czarną czapką, założyła tego samego koloru bluzkę i zwykłe jeansy, jej rywalka była jej przeciwieństwem. Chodakowska pokusiła się bowiem na żółtą sukienkę z białymi kozakami. Na wydarzeniu pojawiła się też Maffashion, Joanna Przetakiewicz, Sylwia Bomba z córką i Grzegorzem Collinsem, Magdalena Schejbal czy Dorota Gardias. Wszystkie z nich - podobnie jak Lewandowska - zdecydowały się na czarne stylizacje. Ich zdjęcia znajdziesz w galerii na górze strony.

Grzegorz Collins, Sylwia Bomba z córką i Maffashion na WOŚP. Fot. Kapif.pl

WOŚP 2024. Wiemy, co wystawiła na aukcję Lewandowska i Chodakowska

Anna Lewandowska oczywiście wspiera też WOŚP nie tylko ciałem. Na aukcję wystawiła wyjątkową suknię projektu Macieja Zienia. "Ania Lewandowska postawiła na tę suknię dwukrotnie. W licytowanej sukni Camellia świętowała uroczystość 10. rocznicy swojego ślubu i odnowienia przysięgi z Robertem Lewandowskim. Wariację tego właśnie projektu miała na sobie także podczas swojego ślubu - można przeczytać w opisie aukcji. Swoją cegiełkę dorzuca też Ewa Chodakowska. "Tydzień Metamorfozy to nie tylko zmiany w ciele. To przede wszystkim odżywienie umysłu i ukojenie duszy. To czas który to zaowocuje odnalezieniem równowagi w życiu, wprowadzeniem nowych i zdrowych rytuałów, zbudowaniem zdrowej relacji ze sobą, odpuszczeniem tego, co już nie służy, akceptacją emocji i nastrojów. To będzie niezapomniany czas! Zapraszam!" - napisała.

