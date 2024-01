Jerzy Owsiak i jego żona Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, zwana pieszczotliwie przez męża "Dzidzią" są małżeństwem od niemal 50 lat. Pobrali się w 1976 roku. Para doczekała się dwóch córek, Aleksandry i Ewy. W przeszłości związek Owsiaków miewał wzloty i upadki. Mało brakowało, a rozstaliby się na dobre.

Jerzy i Lidia Owsiakowie są razem od pół wieku. Ich związek wisiał na włosku

Jerzy Owsiak poznał swoją żonę, kiedy byli w liceum. Prezes fundacji WOŚP powtarzał klasę i dzięki temu spotkał miłość swojego życia. - Siedział kilka ławek przede mną, po ukosie. Głupia klasa miała ubaw z jego wady wymowy. Najbardziej dokuczali mu, kiedy zestresowany odpowiadał na pytania nauczyciela, bo to pogarszało jąkanie. Zaczęłam mu się przyglądać. Fajny, inteligentny chłopak. Zrobiło mi się przykro, że mu dokuczają. Chyba wyczuł tę sympatię. Któregoś dnia powiedział, że ma problemy z księgowością, i poprosił mnie o korepetycje. (...) Zakochaliśmy się. Maturę wspominam pięknie, wtedy zaczęliśmy być razem - mówiła Lidia Niedźwiedzka-Owsiak w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". Później jednak para zaczęła oddalać się od siebie. Ukochana Owsiaka rozpoczęła studia na SGPiS (dzisiejsze SGH), działacz natomiast nie dostał się do wymarzonej Akademii Sztuk Pięknych.

Związek Owsiaków wisiał na włosku. "Dzisiaj nie chce o tym mówić i pamiętać"

Niedługo później nad ich związkiem zawisły czarne chmury. Jerzy i Lidia rozstali się nawet na jakiś czas. - Zerwał ze mną w liście. Dzisiaj nie chce o tym mówić i pamiętać. We mnie to zostało. Leży gdzieś na dnie serca. Nie myślałam, że wróci. Pojawili się jacyś inni chłopcy. Ale niespodziewanie dla mnie zapukał, do moich drzwi. Momentalnie wszystko wróciło - wspominała Niedźwiedzka-Owsiak w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". To nie był jednak koniec trudności na drodze zakochanych. Okazuje się, że rodzice żony Jerzego Owsiaka mieli obiekcje, co do wybranka córki. - Jerzy nie umiał się skupić, chciał robić tysiąc rzeczy naraz. Moi rodzice byli przerażeni. Dopytywali, jak mamy zamiar żyć, z czego utrzymamy rodzinę. Mnie to nie zrażało. Było między nami uczucie. Moja decyzja była świadoma, wiedziałam, że chcę być z nim. Mówiłam więc rodzicom: "Nie martwcie się, poukładamy to" - wyznała działaczka WOŚP. Na szczęście miłość pokonała wszelkie trudności, a Owsiakowie będą w tym roku świętować 48. rocznicę ślubu.

