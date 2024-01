Kasia Tusk wspiera WOŚP. Zażartowała ze swojej dykcji. Fani proszą o jedno

"Tak jak wiele z was z dumą nosi tego jednego dnia w roku czerwone serduszko na klapie płaszcza, tak my, całą rodziną od lat staramy się wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na wiele sposobów. Z chęcią wrzucam do puszki to, co trzeba, ale czuję się też w obowiązku, jako osoba dysponująca coraz większymi zasięgami, do wsparcia tej pięknej akcji w szerszym wymiarze" - zaczęła influencerka w najnowszym poście na Instagramie. "W tym roku postanowiłam wystawić dwie aukcje - całą nadchodzącą wiosenno-letnią kolekcję MLE oraz całą nadchodzącą jesienno-zimową kolekcję (przybliżona wartość każdej kolekcji to ponad 6500 złotych). W zeszłym roku tylko jedna aukcja została wylicytowana za ponad 12 000 złotych" - napisała córka Donalda Tuska. Do posta dołączyła wideo, w którym na wstępie zażartowała ze swojej dykcji.

Kasia Tusk opowiada o WOŚP. "Głos, który miło usłyszeć do porannej kawy"

- Jest taki czas w roku, kiedy nawet influencerki ze słabą dykcją i kompletnym brakiem dystansu do siebie zaczynają nagrywać mówione rolki - zaczęła, wskazując na siebie. Fani jednak nie zgadzają się z jej opinią, co widać w komentarzach. "Głos, który miło usłyszeć do porannej kawy", "Kasiu masz piękną dykcję, powinnaś częściej mówione rolki nagrywać", "Och kochana ! Pięknie mówisz" - czytamy opinie obserwatorów pod wideo Kasi Tusk. Faktyczne rzadko zdarza się, kiedy sama zainteresowana przemawia do widzów za pomocą nagrania. Przeważnie stawia na formę pisemną.

Kasia Tusk otrzymała pozytywny odbiór "gadanego" wideo już wcześniej

Dwa lata temu infuencerka również postawiła na nagranie, w którym opisywała aukcje na WOŚP. O wszystkim Tusk opowiedziała siedząc przy stole. Jej głos również wtedy wywołał niemałe wrażenie na odbiorcach. "Przez ten głos można się uzależnić od tego nagrania", "Głos pani Kasi jest taki elegancki i taktowny. Zawsze czytam wszystkie posty, ale głosu słucham pierwszy raz. Częściej musi pani Kasia do nas po prostu mówić", "Słuchać cię to czysta przyjemność!", "Kobieto, ale ty masz fantastyczny, radiowy głos" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

