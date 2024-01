Anita Lipnicka muzyczną karierę zaczynała w zespole Varius Manx. Później nawiązała współpracę z Johnem Porterem, z którym była związana też prywatnie przez ponad dziesięć lat. W 2006 roku na świat przyszła ich córka Pola. Dzisiaj wokalistka jest żoną Marka Graya, jednak pozostaje w dobrych relacjach z byłym partnerem. Lipnicka od czasu do czasu dzieli się w sieci zdjęciami córki, która wkrótce wkroczy w dorosłość. Pola robi karierę w modelingu i marzy o studiach za granicą.

Córka Anity Lipnickiej i Johna Portera jest modelką

Córka Anity Lipnickiej należy do warszawskiej agencji modelingowej X-Management. Na Instagramie Poli można zobaczyć efekty sesji zdjęciowych. Sukcesami córki chwaliła się także w mediach społecznościowych jej mama. Nie każdy o tym wie, ale Anita Lipnicka jako nastolatka również pracowała jako modelka. Mimo to wokalistka wprost przyznaje, że córka jest od niej zupełnie inna.

Kiedy zostałam mamą, byłam przekonana, że urodzę sobie taką mini wersję mnie i wreszcie z kimś się będę mogła rozumieć bez słów po prostu. Tymczasem na świat przyszedł ludek, który oprócz tego, że wziął się z mojego brzucha, nie wiele miał ze mną wspólnego

- mówiła w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl.

Pola Porter chce studiować za granicą

Mimo pracy w modelingu córka Anity Lipnickiej chce rozwijać się także w innych kierunkach. Dobrze radzi sobie z przedmiotami ścisłymi i chce studiować za granicą. Pola Porter, mimo że pochodzi z artystycznej rodziny, nie wdała się w rodziców w tej kwestii. "Zdaje rozszerzoną matematykę na maturze, składa papiery do czterech uczelni w Holandii na kierunki związane z biznesem i administracją. Marzy o tym, by studiować w Amsterdamie albo w Rotterdamie i w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi artystycznymi zawodami. Jest bardzo pragmatyczna, bardzo poukładana, ambitna i obowiązkowa. Jest jakby naszym przeciwnym biegunem" - opowiadała piosenkarka w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl. Dodała, że Pola napatrzyła się na pracę rodziców i nie widzi siebie jako artystki. "Nie raz mówiła: mamo, jak obserwuję ciebie i tatę, jak się denerwuje tym wszystkim, ile stresów was to kosztuje, nieprzespanych nocy i frustracji - to ja za coś takiego dziękuję. Po prostu wolę mieć zawód bardziej stabilny i przewidywalny". Więcej zdjęć Poli Porter znajdziecie w galerii na górze strony.

