Krzysztof Skiba ponownie uderzył w Kaczyńskiego. Mówi o "bełkocie prezesa"

Lider zespołu Big Cyc od dawna jest antyfanem Zjednoczonej Prawicy. Ostatnio pisaliśmy o tym, co uważa na temat zmian w TVP, przy czym także nie szczędził gorzkich słów w kierunku Jarosława Kaczyńskiego. Co nowego napisał tym razem?

Krzysztof Skiba dopiekł Kaczyńskiemu. Rozbawił fanów

"Rozumiem ten bełkot prezesa. Jeszcze niedawno Jarek pociągał za wszystkie sznurki. Teraz może ciągnąć co najwyżej kota za ogon" - oznajmił muzyk nawiązując do sytuacji, w jakiej znalazł się Jarosław Kaczyński. Zadrwił z faktu, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie podejmuje już kluczowych dla państwa decyzji, co jest następstwem zmiany rządu. Fani Skiby często podzielają jego przemyślenia dotyczące areny politycznej, co widać w komentarzach pod postami. "Beczy i straszy zamachem stanu", "Ledwo zipie z tej nienawiści", "Jak zawsze w punkt. Brawo Skiba" - piszą obserwatorzy muzyka.

Jarosław Kaczyński podpadł nie tylko Skibie. Może zostać pozwany przez Tuska?

Lider PiS oskarżył obecnie rządzących o torturowanie Mariusza Kamińskiego w zakładzie karnym. - Bez żadnego powodu człowiekowi, który ma pewne wady, jeżeli chodzi o przegrody nosowe, wprowadzono rurę, co powodowało wielki ból. Wiedząc o tym, że on za chwilę wyjdzie z więzienia, została dokonana czynność przymusowego karmienia. To jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to i to nie drobnymi karami, tylko wieloletnimi karami więzienia - powiedział Jarosław Kaczyński w Sejmie. Tak mocne słowa mogą skutkować pozwem od Donalda Tuska? - Wypowiedź prezesa Kaczyńskiego z całą pewnością może naruszać dobra osobiste Premiera Donalda Tuska. Co prawda posłów chroni immunitet, ale nie w takim przypadku. Biorąc pod uwagę treść wypowiedzi oraz fakt, iż nastąpiła ona przed kamerami, a nie z mównicy sejmowej, należy stwierdzić, że wykracza ona poza sprawowanie mandatu posła, zatem nie była objęta immunitetem parlamentarnym. Gdyby była - wówczas na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności sądowej musiałby zgodzić się Sejm - oznajmiła w rozmowie z nami prawniczka Katarzyna Topczewska. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

