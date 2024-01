Katarzyna Dowbor zrobiła ogromną karierę jako prezenterka telewizyjna. Nie da się ukryć, że stała się ulubioną prowadzącą wielu widzów. Swoją karierę zaczęła ponad 30 lat temu. Ogromną popularność przyniósł jej program "Nasz nowy dom". Dowbor prowadziła show Polsatu przez ostatnią dekadę. Po latach została jednak zwolniona przez Edwarda Miszczaka, co odbiło się głośnym echem w mediach. Przykra sytuacja nie przekreśliła jej kariery. Obecnie Katarzyna Dowbor spełnia się w telewizji publicznej. Po powrocie do TVP prowadzi program "Pytanie na śniadanie" wraz z Filipem Antonowiczem. Gwiazda mogłaby już jednak prowadzić beztroskie życie na emeryturze. Dlaczego tego nie robi? Wiemy, ile wynosi jej emerytura.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor szczerze o menopauzie. "Niewyobrażalne"

Katarzyna Dowbor latami płaciła ZUS. Na jaką emeryturę może teraz liczyć?

Katarzyna Dowbor jest idealnym przykładem osoby, która nigdy się nie poddaje. Pomimo zeszłorocznych niepowodzeń, wciąż robi karierę w show-biznesie. Nie przestaje pracować. Co ciekawe, prezenterka jest na oficjalnej emeryturze od 2022 roku. W trakcie swojej pracy gwiazda przez większość czasu spełniała się w pracy na etacie. Co za tym idzie, prezenterka musiała opłacać składki ZUS. Z tego wynika, że jej świadczenie nie było małe. Dowbor mogła być miło zaskoczona wysokością swojej emerytury. Jak podaje "Super Express", kwota nie jest ani przesadnie wysoka, ani niska. Według informacji, dziennikarka może otrzymywać około czterech tysięcy miesięcznie. Jakiś czas temu rozmowie z tabloidem kobieta przyznała, że nie chce narzekać. Pomimo tego, Dowbor wciąż planuje rozwijać się w pracy zawodowej. Co o tym sądzicie? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Wiele gwiazd narzeka na niskie emerytury. Ile dostają?

Warto podkreślić, że wiele gwiazd nie jest zadowolonych z przyznanego świadczenia. Wynika to z tego, że część celebrytów pracuje w oparciu na umowy, które nie odprowadzają składek emerytalnych. Marek Piekarczyk może liczyć na jedynie siedem złotych i 77 groszy. Z kolei Katarzyna Skrzynecka obliczyła, że jej emerytura ma wynieść mniej niż 35 złotych. Niskie świadczenie, bo 1600 złotych, otrzymuje również Maryla Rodowicz. Jesteście zaskoczeni? Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Ale kasa! Marcin Gortat ma bajońską emeryturę. Wykorzystał nieznane prawo

