Sandra Kubicka o diecie w ciąży. 'Jest to hit'

Sandra Kubicka zachwyca formą. Nie ma się co dziwić - była modelką i z powodzeniem robiła karierę w Miami. W 2021 roku jednak postanowiła, po kilkunastu latach mieszkania w Stanach Zjednoczonych, że wraca do rodzinnego kraju i kończy z modelingiem. Założyła sześć firm, walczyła z PCOS, odnalazła miłość życia, była prowadzącą "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć" oraz "Rytmów Dwójki" i jej życie zaczęło w końcu wyglądać tak, jak sobie tego wymarzyła.

Zobacz wideo Sandra Kubicka w Polsce czuje się bezpiecznie. "Czas przestać narzekać na nasz kraj"

Sandra Kubicka promienieje szczęściem. Jaką dietę stosuje w ciąży?

Największym marzeniem modelki, o którym mówiła od lat, było zostanie mamą. I jak się okazało - po dłuższym czasie się to udało. Zanim jednak modelka przyznała się do tego, najpierw wraz z partnerem - Alkiem Baronem ogłosili zaręczyny. Doszło do nich w Dubaju, w którym przebywali z okazji 40. urodzin muzyka. Od czasu ogłoszenia ciąży na instagramie Kubickiej trwa prawdziwy baby boom. Celebrytka chętnie pozuje z rosnącym jak na drożdżach ciążowym brzuchem. Niedawno wzięła nawet udział w kampanii jednej z marek odzieżowych, z którymi współpracuje, deklarując, że ubrania będą pasowały również na przyszłe mamy. Nie ma się co dziwić - modelka wygląda fenomenalnie! Takiego samego zdania są jej fanki. Ostatnio jedna z nich napisała w komentarzu: "Ta to ma figurę nawet w ciąży. Pięknie". Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź narzeczonej Barona. Przy okazji, dowiedzieliśmy się, jak wygląda dieta Kubickiej w ciąży.

W ciąży jem zdrowiej niż przed ciążą i uważam, że jest to hit

- odpisała przyszła mama.

Sandra Kubicka ma ostrzeżenie dla Barona. "Będziesz rodził"

Sandra Kubicka nie może doczekać się narodzin syna. W mediach społecznościowych chętnie dzieli się informacjami o samopoczuciu w czasie ciąży, a humor ewidentnie jej dopisuje. Niedawno z dumą prezentowała ciążowe krągłości - W środku jest człowiek... gigant prawdopodobnie albo nie wiem - powiedziała na InstaStories, przy okazji apelując do swojego partnera i ojca dziecka. Więcej zdjęć Sandry Kubickiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Aleksander... Jak on będzie tak wysoki jak ty, to ty będziesz rodził

- żartowała.