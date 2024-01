"Słoneczny patrol" lata temu był niezwykle popularnym serialem. Występowało w nich wiele gwiazd. Wśród nich pojawili się między innymi David Hasselhoff, Pamela Anderson. Pojawiła się również Nicole Eggert, która wcieliła się w Robertę "Summer" Quinn. Nie da się ukryć, że skradła serca wielu widzów. Obecnie aktorka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na co dzień zajmuje się wychowywaniem córki. Na profilu na Instagramie jej poczynania śledzi ponad 130 tysięcy obserwatorów. Niedawno Nicole postanowiła podzielić się pewnym przemyśleniem z magazynem "People". Okazało się, że żałuje jednej decyzji z początku swojej kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy wystąpiły w "Słonecznym Patrolu" jeszcze zanim były sławne

Nicole Eggert żałuje operacji

W trakcie nagrywania "Słonecznego patrolu" Nicole Eggert większość czasu spędzała ubrana w strój kąpielowy. Wspominała, że powtarzające się ujęcia w zwolnionym tempie na plaży były dla niej niekomfortowe. Podkreśliła, że w 1992 roku była zdania, że nie wygląda dobrze w kostiumie kąpielowym. Wyznała, że nie chciała go nosić. Po jakimś czasie, jako 18-latka, zdecydowała się na wstawienie implantów. W tamtym czasie zmagała się z ogromnymi kompleksami. Na przestrzeni lat nie był to jej jedyny zabieg. W 2015 roku postanowiła jednak zmniejszyć swój biust. Dziś uważa, że operacja w tak młodym wieku nie była dobrym pomysłem. Ma również rady dla nastolatek, które stoją przed takim samym wyborem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Patrzę na te wszystkie młodsze dziewczyny, które to robią, i myślę: "Boże, zostawcie swoje ciała w spokoju!". Ale kiedy musisz założyć ten jednoczęściowy kostium i wydaje ci się, że jesteś tak płaska, myślisz: "Co jest?" (..) To była głupia, 18-letnia decyzja

- wyznała Nicole Eggert w rozmowie z magazynem "People".

Nicole Eggert ze "Słonecznego patrolu" choruje na raka piersi. Wkrótce przejdzie operację

Nicole Eggert jakiś czas temu wyznała, że zmaga się z poważną chorobą. Okazało się, że aktorka początkowo myślała, że ból oraz zwiększenie wagi to objawy menopauzy. Niestety, wyszło na jaw, że choruje na nowotwór w drugim stadium. - Zdecydowanie go czuję. [Guzek – przyp. red] jest tutaj. Trzeba go wyjąć. Pozostaje więc tylko kwestia: czy muszę przeprowadzić leczenie przed operacją, czy też mogą przeprowadzić operację, a ja zajmę się leczeniem po niej - wyznała Nicole Eggert. Przyjaciółka aktorki założyła specjalną zbiórkę na GoFundMe. Po zakończeniu leczenia, kobieta chce założyć organizację non-profit dla samotnych rodziców w trudnych życiowych sytuacjach. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jak dziś wyglądają seksbomby ze "Słonecznego patrolu"? Aż trudno uwierzyć, ale to naprawdę one!

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!