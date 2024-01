Zenon Martyniuk jest uwielbianym discopolowcem, którego hity takie jak "Przez twe oczy zielone" "Przekorny los" znają wszyscy Polacy. Prywatnie jest mężem, ojcem, dziadkiem i raczej nie wywołuje skandali. Za to jego syn Daniel to prawdziwy skandalista na miarę XXI wieku. Ma mnóstwo problemów z prawem i ciągle pakuje się w kolejne kłopoty.

Sprawa Daniela Martyniuka wraca na wokandę. Prokuratura złożyła apelację

I o ile wydawać by się mogło, że aspirujący muzyk (tak, tak, Daniel chce śpiewać, jak ojciec) gdy wziął drugi ślub, trochę zszedł z tonu i się uspokoił, to w Nowy Rok znów wszedł z przytupem i został wyprowadzony w kajdankach. Wszystko dlatego, że nietrzeźwy śpiewał na hotelowym balkonie i próbował uszkodzić fortepian. Policja interweniowała w sprawie dwukrotnie i ostatecznie wyprowadziła nietrzeźwego syna Zenka Martyniuka. Mężczyzna znowu ma kłopoty, ponieważ prokuratura zaskarżyła jego uniewinnienie, które ogłoszono w grudniu ubiegłego roku. Wyrok nie był jednak prawomocny.

Daniel Martyniuk znieważył sędzię

Sprawa zaczęła się od naruszenia przez Daniela Martyniuka zakazu kierowania pojazdami. Został wówczas skazany na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu, dziesięć tys. zł grzywny i kolejny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez sześć lat. Po wyroku obraził sędzię, która wydała wyrok, w mediach społecznościowych. Za ten czyn prokuratura oskarżyła go o jej zniesławienie i znieważenie.

Z pozdrowieniami dla tych, co myślą, że sterują prawem, a tak naprawdę są niczym i brakuje im w życiu chłopa. Wydając niesprawiedliwy wyrok, który prawdopodobnie został wydany przez czystą niechęć do drugiego człowieka i zazdrość chęci posiadania

- pisał wówczas na Facebooku.

Proces odbywał się przed Sądem Rejonowym w Zambrowie. Młody Martyniuk nie przyznał się wówczas do winy. Jego obrońcy przekonywali, że nie ma dowodów, jakoby to ich klient był autorem wpisów. Sąd zdecydował o uniewinnieniu mężczyzny. Prokuratura nie zgadza się jednak z tą decyzją. Jak poinformował PAP prezes Sądu Okręgowego w Łomży Jan Leszczewski, prokuratura złożyła apelację, która trafiła już do sądu w Zambrowie. Sprawa ma ponownie trafić na wokandę, gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione.

