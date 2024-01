Zenek Martyniuk dał się poznać jako muzyk disco-polo. Jest jedynym z najpopularniejszych piosenkarzy tego gatunku w Polsce. Kariera muzyka od lat nie przestaje zwalniać tempa. Martyniuk koncertuje nie tylko w kraju, ale również w Stanach Zjednoczonych. Nie da się ukryć, że za występy zgarnia ogromne sumy. Zastanawialiście się kiedyś, ile konkretnie zarabia? Z pomocą przychodzi Edyta Folwarska. Polska dziennikarka i pisarka prowadzi program "Disco weekend z blondi". Ponadto jest autorką znanego erotyka o nazwie "Pokusa", a także prowadzi wiele festiwali muzycznych. Ostatnio celebrytka wypowiedziała się na temat zarobków Zenka Martyniuka.

Zobacz wideo Radosław Liszewski o zarobkach gwiazd disco polo w dobie inflacji. Ile zarobił Martyniuk?

Ile Zenek Martyniuk bierze za koncert? Edyta Folwarska obnażyła jego stawki. Kiedyś były większe

Edyta Folwarska od wielu lat jest związana z show-biznesem. Kobieta jest kojarzona głównie z branżą muzyczną, szczególnie disco-polo. W rozmowie z portalem Party.pl postanowiła podzielić się swoją wiedzą na temat stawek gwiazd z tego gatunku. Pod lupę wzięła Zenka Martyniuka. Zanim jednak wypowiedziała się o stawkach, przypomniała, że każdy artysta musi podzielić się wynagrodzeniem z pracownikami. Nie można również zapomnieć o podatku. Trzeba zapłacić: tancerzom, DJ-owi, kierowcy, a także pamiętać o kosztach za nocleg, posiłek czy paliwo. - Jak rozmawiałam z dziewczynami, to z 25 tysięcy na rękę zostaje im piątka - powiedziała bez wahania. W końcu jednak Edyta Folwarska wyznała, że Zenek Martyniuk mógł kiedyś liczyć na kosmiczne pieniądze za występ. Te stawki należą jednak już do przeszłości. Obecnie zarabia o około połowę mniej. Spodziewaliście się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Były złote czasy, że Zenek brał i po 40 tysięcy, i 80 tysięcy za koncert

- powiedziała Folwarska w wywiadzie z Party.pl.

Zenek Martyniuk KAPiF.pl / KAPIF.pl

Wśród wysoko zarabiających polskich gwiazd znajdzie się również Sanah. Niekwestionowanie świetna piosenkarka robi nie tylko karierę w kraju. Miała również trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Jak potwierdził "Super Express", za występy w New Jersey i Chicago wokalistka zgarnęła krocie. Okazało się, że za wszystkie wykonania otrzymała aż 75 tysięcy dolarów. To przekłada się na kwotę 320 tysięcy złotych. Nie da się ukryć, że stawki robią wrażenie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Martyniukowie pod lupą specjalisty od mowy ciała. Muzyk się wstydził i "chciał zagłuszyć wycie żony" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Zenek Martyniuk Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl

