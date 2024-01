Klaudiusz Sevković to jeden z uczestników programu "Big Brother", który później kontynuował karierę w telewizji. Prowadził Telezakupy Mango, a także miał swój program kulinarny. Ponownie zdecydował się także na udział w reality show, tym razem "Bar 4 - Złoto dla Zuchwałych". Klaudiusz Sevković angażował się również w politykę. Kucharz jest mężem Caroline, z którą doczekał się dwójki dzieci: Vanessy, która obecnie ma 27 lat oraz syna 24-letniego Claudio-Tigera. W przeszłości pokazywał się z nimi na publicznych wydarzeniach. A jak wyglądają po latach?

Córka Klaudiusza Sevkovića jest stewardessą. Podbija Instagram

Vanessa jest aktywna w sieci, gdzie relacjonuje przede wszystkim podróże. Na Instagramie obserwuje ją ponad 13 tysięcy osób. Córka Klaudiusza Sevkovića wyrosła na prawdziwą piękność. Pasja poniekąd stała się jej pracą, bo jak zdradził jej ojciec w wywiadzie, została stewardessą. Sevković mówił, że odradzałby jej udział w reality show.

Myślę, że Vanessa ma trochę inaczej to życie ukształtowane. Rzeczywiście dużo podróżuje. Jest stewardessą jednych z najlepszych linii lotniczych. Spełnia się, realizuje się w tym. Mogę się pochwalić, że dostała awans i teraz będzie latała biznes klasą. Reality show? Zostawiam to dzieciakom

- ujawnił w rozmowie z Plejadą.

Kilka lat temu Vanessa pojawiła się razem z tatą na kanapie "Dzień dobry TVN". Wówczas mówiła, że przeszkodą dla niej, aby pojawić się w polskim reality show, byłby język. - Dałabym się zamknąć w domu Wielkiego Brata, ale ja mam problem z tym, że nie znam dobrze polskiego. Oni mają taki slang polski. Dla was to jest normalne, rozumiecie to… Ja w Monachium mieszkam całe życie - mówiła. Więcej zdjęć Vanessy znajdziecie w galerii na górze strony.

Vanessa, córka Klaudiusza Sevkovića fot. Instagram.com/vanessabeverley

Czym zajmuje się syn Klaudiusza Sevkovića?

Klaudiusz Sevković w rozmowie z Plejadą nie ujawnił dokładnie, czym zajmuje się jego syn, jednak nie krył dumy z niego. "Vanessa nie musi iść do reality show, Tiger też ma teraz fajną pracę, więc też myślę, że nie. Poszedłem do programu, mając 30 lat, a oni są 20-latkami, więc nie wiadomo, może kiedyś dostaną fajną propozycję" - mówił. Claudio-Tiger również jest aktywny w sieci. Na jednym z ostatnich zdjęć pozuje ze swoją siostrą. Na fotografiach widać, że jest podobny do ojca.

