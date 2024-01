Z jakich pieniędzy finansowana jest fundacja WOŚP? Żona Owsiaka zabrała głos

Wielkimi krokami zbliża się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od ponad trzech dekad fundacja zbiera środki na zakup profesjonalnych sprzętów do szpitali. Dotychczas udało się już zgromadzić ponad dwa miliardy złotych. Fundacja WOŚP należy do Jurka Owsiaka i jego żony Lidii Niedźwieckiej-Owsiak. Oboje zarządzają działaniami organizacji. Od wielu lat spotykają się z uszczypliwymi komentarzami, które dotyczą finansowania ich biura i pokrywania pozostałych kosztów. Owsiakowie są osądzani, że "żyją z pieniędzy dobrych ludzi". Lidia Owsiak postanowiła raz na zawsze rozwiać plotki.

Zobacz wideo Kamil Semeniuk zaprasza do licytacji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP

Z czego finansowana jest fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? W końcu prawda wyszła na jaw

Lidia Niedźwiecka-Owsiak gościła w programie Magdy Mołek "W moim stylu". Opowiedziała o tym, jak finansowane jest biuro WOŚP. Przyznała, że wraz z ukochanym może spać spokojnie. Podkreśliła, że wszelkie wydatki i szczegółowe raporty są badane przez audytora. Nie ukrywała, że jest to uciążliwe, bo przez to, że jest "pod lupą", zawsze wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Żona Jurka Owsiaka dodała, że na wszystko musi mieć dokumenty. Nigdy nie wiadomo, kiedy wraz z mężem może spodziewać się kontroli. Z czego więc jest opłacana fundacja WOŚP oraz biuro? Lidia Niedźwiecka-Owsiak postanowiła wyznać całą prawdę i raz na zawsze zakończyć krytykę w swoją stronę. Myślicie, że dzięki temu plotki w końcu ustaną? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Pieniądze, które zbieramy w finale i ogłaszamy wynik finału, to są pieniądze, które w całości musimy przeznaczać na sprzęt medyczny, na cel danego finału. My możemy tylko z tych pieniędzy pokryć pewne koszty organizacji finału i nic więcej. Czyli pieniądze, których potrzebujemy, chociażby na utrzymanie biura, również musimy zdobyć poza finałem. Są różne formy, bo tak, znów wróciły odsetki bankowe, więc są jakieś pieniądze z odsetek bankowych, są jakieś spadki, jakieś darowizny, no i to wszystko składa się na te pieniądze, które, że tak powiem, pozwalają nam utrzymać biuro

- wyznała Lidia Niedźwiecka-Owsiak w rozmowie z Magdą Mołek.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w "19.30". TVP w końcu wspomniało o fundacji Jurka Owsiaka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pojawiła się również w programie "19.30". Po rewolucjach w Telewizji Polskiej dużo się zmieniło. Warto przypomnieć, że charytatywna akcja była pomijana w telewizji publicznej przez aż osiem lat. Teraz jednak wróciła na mały ekran. Widzowie TVP mogli zobaczyć, jak przygotowują się wolontariusze, a także z jakich akcji mogą skorzystać. Nie zabrakło również wypowiedzi Jurka Owsiaka. - Czy chociaż jedna złotówka z prawie dwóch miliardów, które wydaliśmy na ten sprzęt, została zmarnowana? Na tym właśnie to polega! - wyznał prezes fundacji WOŚP. Podkreślił, że w podczas 32. Finału może liczyć na wsparcie publicznej telewizji oraz radia. Szczegóły na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Finalista "Masterchefa" przeznaczył niezapomnianą przygodę na WOŚP. "Mamy siłę medialną"[PLOTEK EXCLUSIVE]

