Jakiś czas temu wyszło na jaw, że marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, nie ukończył studiów psychologicznych na SWPS. To oznacza, że nie ma wyższego wykształcenia. Teraz do braków edukacyjnych przyznała się posłanka Koalicji Obywatelskiej - Iwona Hartwitch, znana z walki o większe świadczenia na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Iwona Hartwich nie ma matury. To, co powiedziała poza anteną zaskoczyło słuchaczy

Polityczka udzieliła niedawno wywiadu Radiu Zet. Na sam koniec rozmowy dziennikarka prowadząca wywiad odczytała "podchwytliwe pytanie" od jednego ze słuchaczy. Dopytywał, jak posłance KO udało się dwa lata temu skończyć liceum dla dorosłych przy tylu obowiązkach poselskich i domowych. - Postawiłam to sobie jako sprawę honorową. Nie udawało mi się wcześniej ze względu na opiekę nad synem. Być może kiedyś skończę studia - odpowiedziała Hartwich.

Dziennikarka zaczęła więc dopytywać, czy Hartwich ma zdaną maturę, na co ta odpowiedziała, że "to dopiero przed nią". W tym momencie dziennikarka podziękowała za rozmowę i zakończyła oficjalną część wywiadu. Panie dyskutowały dalej jednak na temat książki, którą pisze Hartwich. Gdy posłance wydawało się, że jest już poza anteną, odparła z uśmiechem:

A maturę nie wiem, czy zrobię.

Wyznanie Hartwich poza kamerą trafiło do sieci. Internauci są oburzeni

Wyznanie Hartwich poza anteną trafiło na TikToka. Pod filmikiem opublikowanym w serwisie pojawiła się lawina komentarzy, najczęściej - nieprzychylnych. Internauci nie kryli zaskoczenia brakiem wykształcenia znanej posłanki. "Jak można być posłem na Sejm RP bez matury? Niech mi to ktoś wytłumaczy", "Chcecie mi powiedzieć, że pani poseł nie ma matury?", "To jakiś żart? Ludzie do pracy muszą mieć badania, kwalifikacje, doświadczenie" - pisali.

