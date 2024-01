Katarzyna Dowbor zaskoczona przez prezesa TVP. "O mój Boże!"

Katarzyna Dowbor karierę dziennikarską rozpoczynała w programie III Polskiego Radia. Od 1983 roku pracowała z kolei w Telewizji Polskiej, skąd została zwolniona po 30 latach. Szybko jednak znalazła zatrudnienie w telewizji Polsat, gdzie prowadziła przez dziesięć lat program "Nasz nowy dom". Gdy jednak w Polsacie zmieniła się władza, a dyrektorem programowym został Edward Miszczak, prezenterka ponownie musiała pożegnać się z posadą. Na jej miejsce weszła Elżbieta Romanowska.

Katarzyna Dowbor poprowadziła pierwszy odcinek "Pytania na śniadanie". Tego się nie spodziewała

Po zmianach, jakie od grudnia zachodzą w Telewizji Polskiej, zwolniono z "Pytania na śniadanie" wszystkich prowadzących. Fani z pewnością nie kryli wzruszenia, gdy dowiedzieli się, że po dłuższym czasie nieobecności do TVP wróci ulubienica widzów - Katarzyna Dowbor. Jej partnerem w programie został młodszy i niedoświadczony telewizyjnie, ale mający wiele lat doświadczenia w radiu Filip Antonowicz. - Proszę państwa, ja się trochę denerwuję i za Filipa, i za siebie. Ja tu wróciłam, ale Filip jest pierwszy raz w telewizji - powiedziała w swoich pierwszych słowach po wieloletniej przerwie w TVP Katarzyna Dowbor. Na koniec odcinka doszło do niespodziewanej sytuacji. Kiedy prowadzący i ich goście, z którymi wspólnie rozwiązywali quiz pożegnali się z widzami, na plan "Pytania na śniadanie" z bukietem kwiatów wszedł nie kto inny, a sam... prezes TVP, Tomasz Sygut.

- krzyknęła zaskoczona Katarzyna Dowbor, widząc bukiet kwiatów w rękach prezesa.

Katarzyna Dowbor w TVP. Cieszą się nie tylko widzowie

Nie wiadomo, co prezes TVP powiedział dziennikarce. Widać było jednak, że podobnie jak widzowie bardzo cieszy się z jej powrotu do telewizji. Wygląda jednak na to, że z powrotu Katarzyny Dowbor do Telewizji Polskiej cieszą się również inni dziennikarze. Nie ma się co dziwić - dziennikarka to profesjonalistka w każdym calu, która zęby zjadła na telewizji i można się od niej wiele nauczyć. Takiego zdania jest m.in. Anna Karna, prowadząca program "Kulturalni.pl" w TVP Polonia, która zdobyła się na poruszające wyznanie. Więcej zdjęć Katarzyny Dowbor znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Muszę powiedzieć tobie, Kasiu, że wyrastałam na twoim uśmiechu w Telewizji Polskiej i dla mnie to jest wzruszające. To był cudowny pomysł, że zdecydowałaś się wrócić - powiedziała.

