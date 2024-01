Podczas gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stracili niedawno fuchę w "Pytaniu na śniadanie", Marcin Hakiel wraca na wizję. To już pewne, że wystąpi w nowej edycji "Tańca z Gwiazdam", która startuje w Polsacie 3 marca. Nie będzie miał jednak okazji sprawdzić się w roli jurora, o czym marzył. Tak jak przed laty, spróbuje doprowadzić jedną z gwiazd show do finału, w którym toczy się walka o Kryształową Kulę.

Marcin Hakiel zatańczy z Dagmarą Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami"

Wiadomo, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawią się Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Anita Sokołowska, Roksana Węgiel i Maffashion. Na parkiecie taneczne umiejętności zaprezentuje również znana z "Królowych życia" Dagmara Kaźmierska. I to właśnie jej przypadnie szlifowanie kroków pod okiem Marcina Hakiela. "Marcin początkowo się jej wystraszył, bo bardzo różni ich temperament. W końcu jednak później stwierdził, że duet z nią będzie dla niego ciekawym doświadczeniem. Zachęciło go też to, że nowy reality show Dagmary bardzo dobrze się ogląda w Polsacie, więc liczy, że jej liczni fani zostawią ich długo w programie" - mówi nasz informator z produkcji. Zapytaliśmy samego zainteresowanego, co ma do powiedzenia w temacie występów z celebrytką z "Królowych życia". "Bez komentarza" - odpowiedział tajemniczo.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"

Jeśli chodzi o mężczyzn, wiadomo oficjalnie, że w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią Maciej Musiał, Filip Chajzer, Krzysztof Szczepaniak i Kamil Baleja. W jury natomiast, poza Iwoną Pavlović, zasiądą Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Program będzie znów ukazywał się w niedziele, tak jak za czasów, gdy emitował go TVN. Poprowadzi go Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. W tej roli nie zobaczymy już Izabeli Janachowskiej. Podobają się wam zmiany w show i będziecie je oglądać?

