Modelka i prezenterka od dawna marzyła, aby zostać z mamą. Mimo problemów zdrowotnych udało jej się zajść w ciążę, ale nie obyło się bez komplikacji. - To była taka nasza ostatnia próba i powiedziałam, że jeśli się nie uda, to robimy in vitro. Lekarz, kiedy do mnie zadzwonił spytać, jak się czuję, wypisał mi leki na stymulację, by przeprowadzić proces in vitro. (...) To była bardzo długa walka. Wiedzieliśmy, że to walka z czasem, tykająca bomba - mówiła w Party. Obecnie Kubicka pokazuje w mediach ciążowe krągłości, przy czym nie szczędzi szczerych wyznań.

Sandra Kubicka pokazuje brzuch. "Gigant prawdopodobnie"

Influencerka przez pewien czas ukrywała ciążę w mediach. Postanowiła opowiedzieć jednak o tej radosnej nowinie, kiedy zyskała pewność, że jej syn jest zdrowy. Obecnie zwolniła nieco z życiem zawodowym. Wkrótce powita na świecie dziecko. Na najnowszych zdjęciach Sandra Kubicka z dumą prezentuje ciążowe krągłości. - W środku jest człowiek... gigant prawdopodobnie albo nie wiem - powiedziała na InstaStories przyszła mama. Nie zabrakło przy tym apelu do ojca dziecka.

Aleksander... Jak on będzie tak wysoki jak ty, to ty będziesz rodził

- zażartowała modelka.

Sandra Kubicka w ciąży https://www.instagram.com/sandrakubicka/

Sandra Kubicka z Baronem czekają na narodziny syna. Para od niedawna jest narzeczeństwem

Szum w mediach wywołało ogłoszenie ciąży modelki, a także news o zaręczynach. - Ja chciałam tego bardzo i czułam to. Czułam, że on już coś kombinuje, jak mu powiedziałam, że jestem w ciąży, bo on nagle jakby przebłysku dostał! Wsiadł w samochód i gdzieś pojechał i ja mówię 'pewnie pojechał po pierścionek'. (…) A później faktycznie się okazało, że w tym Dubaju się oświadczył - wyznała Kubicka w Party. - Wielu mężczyzn, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, nic z tym faktem nie robi. [...] To było bardzo dojrzałe, że Alek zdecydował 'zrobię to dla niej, żeby czuła bezpieczeństwo'. Poczułam się szczęśliwa i byłam bardzo dumna z Alka, że taką decyzję podjął - dodała następnie. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron zaręczeni KAPiF.pl

