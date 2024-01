"Jesteśmy wdzięczni za wszystkie emocje, których nam dostarczacie, za wasze komentarze i zaangażowanie w nasze tematy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi. Dziękujemy wam za docenienie naszej pracy i za Telekamerę. Życzymy powodzenia nowym prowadzącym" - oznajmili Cichopek i Kurzajewski w oświadczeniu dotyczących zakończenia ich działalności w "Pytaniu na śniadanie". To jednak nie koniec aktywności prezentera na antenie TVP - pod koniec stycznia komentował bowiem skoki narciarskie.

Maciej Kurzajewski w żywiole. Wciąż działa w TVP Sport

Prezenter spełniał się nie tylko w śniadaniówce i tematach dotyczących lifestyle'u, ale i w sporcie, co wciąż kontynuuje. Komentarze Kurzajewskiego możemy oglądać podczas Mistrzostw Świata w lotach, które są relacjonowane w TVP Sport prosto z Bad Mitterndorf. Prezenter z wielką radością pojawił się w studio. Co o sytuacji zawodowej Kurzajewskiego mówi szef TVP Sport? Ustosunkował się przy okazji do zwolnienia prowadzącego z "Pytania na śniadanie".

Jedna rzecz nie warunkuje drugiej. Maciej Kurzajewski był na skokach w ubiegłym tygodniu, teraz pracuje w Kulm przy mistrzostwach świata w lotach narciarskich. To, że jedna redakcja TVP zaprzestała z kimś współpracy, nie zamyka możliwości działania w innej redakcji - oznajmił Wirtualnej Polsce Jakub Kwiatkowski.

Maciej Kurzajewski w TVP Sport TVP

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek odeszli ze śniadaniówki. Co na to Korwin Piotrowska?

- Młodsi odbiorcy potencjalnie prawie wcale nie oglądają telewizji. Żadne odmładzanie nic nie da, kiedy człowiek naturalną koleją rzeczy odpływa z tego medium. Aby utrzymać tych, którzy mają nawyk oglądania telewizji rano, to trzeba dać im kogoś, kogo znają i lubią. Taka Kaśka Dowbor to strzał świetny. Państwo PiS-u nie wymyśliło żadnych magnetyzujących twarzy. Mówię o prawdziwych osobowościach, a nie statywach do mikrofonu jak np. Kurzopki. Czyli osobach, które są świetne i nie generują plotek na swój temat. Możemy mieć milion plotek o sukienkach Kasi, ale merytorycznie nie ma tam nic. Dobrze, że wracamy do osób, które mają merytoryczne doświadczenie. To świetny ruch - wyznała dziennikarka w rozmowie z nami. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

