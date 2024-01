Lewa z wałkiem na głowie. Nie mogła powstrzymać śmiechu, gdy rozmawiała z córką

Anna Lewandowska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Celebrytka chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym w mediach społecznościowych. Instagramowy profil gwiazdy obserwuje sześć milionów użytkowników. To właśnie na tej platformie możemy od czasu do czasu oglądać, jak trenerka fitness spędza czas z mężem i córkami, Laurą i Klarą. Ostatnio gwiazda pochwaliła się uroczymi kadrami rodzinnymi. Pokazała zdjęcie z wideo-rozmowy z jedną z córek. Była w naturalnym wydaniu i ewidentnie ją coś rozśmieszyło. Sami zobaczcie!

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Zielińska trenuje z Lewandowską. Chwali ją jako mamę i broni przed hejterami

Anna Lewandowska rozmawiała z córką, która zaprezentowała się w zabawnym przebraniu

Anna Lewandowska wyjechała ze słonecznej Hiszpanii. Gwiazda przebywa teraz w Polsce, ale nie ma czasu na odpoczynek. Już wkrótce rozpocznie się treningowy obóz zimowy żony Roberta Lewandowskiego. Chociaż celebrytka jest bardzo zajęta, to znajduje czas na kontakt z rodziną. Ostatnio opublikowała na swoim InstaStory zdjęcie z wideo-rozmowy z jedną z córek. Trenerka była w naturalnym wydaniu, miała wałki na włosach i towarzyszył jej wielki uśmiech. Co ją tak rozbawiło? Córka Lewandowskiej była ubrana w strój postaci z gier Mario Bros. Nałożyła również maskę, przez co nie było widać jej twarzy. Jak myślicie, kto krył się pod przebraniem - Klara czy Laura?

Córka Anny Lewandowskiej Fot. @annalewandowska / Instagram

Anna Lewandowska o relacjach z ojcem. "Wybaczyłam mu"

Jakiś czas temu Anna Lewandowska wystąpiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Trenerka opowiedziała o trudnej relacji z ojcem, który porzucił jej rodzinę, gdy ta miała 12 lat. - Nie chciałabym zbyt dużo mówić o tacie, bo nie chce mu zrobić przykrości. To też kosztuje go wiele emocji. Taki moment przełomowy był wtedy, gdy byłam z bliskimi mi osobami w kościele na mszy o uzdrowienie. Byłam w intencji pomodlenia się, żeby mieć dziecko. Nie wiem dlaczego, ale z moich ust wypłynęły słowa "tato, wybaczam ci". Wyszłam z kościoła i napisałam to do taty. On mi odpowiedział: "dziękuję, czekałem na to każdego dnia" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Klara i Laura Lewandowskie wzięły w obroty Roberta. Zajęły się jego fryzurą. Anna wszystko nagrała

Wesprzyj WOŚP, licytując aukcje Plotka! Zdobądź podwójne VIP zapro na Fame MMA20 w Krakowie, pałacowe spotkanie z książęcą parą lub twój event w gwiazdorskiej relacji. Pomagamy!