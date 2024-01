Igę Świątek widzimy przeważnie w sportowym wydaniu, ale zdarzają się okazje, kiedy tenisistka zakłada wieczorowe kreacje. Jedna z nich szczególnie wzbudziła zachwyt fanów - mowa o czerwonej sukni sięgającej samej ziemi z ozdobną różą i odkrytymi plecami. Projekt Marty Butrym został przeznaczony na aukcję dla WOŚP, która osiągnęła zawrotną wartość kilka dni przed końcem licytacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o swojej kontuzji

Iga Świątek i jej suknia na WOŚP. Za tę kwotę można kupić samochód

"Kreacja ta zyskała niezwykłą popularność, gdy Iga Świątek założyła ją podczas ceremonii Finałów WTA. To elegancka sukienka bez pleców, w kolorze czerwonym, wykonana z dżerseju, która w subtelny sposób podkreśla sylwetkę. Związana z sukienką historia pasji, tryumfu i przymiotów ducha niezwykłej osobowości, jaką jest Iga Świątek, doskonale rezonuje z filozofią marki, której ubrania dodają mocy i inspirują kobiety na całym świecie już od ponad dekady" - czytamy w opisie aukcji, gdzie wystawiona została suknia Igi Świątek wraz z jej autografem. 27 stycznia cena kreacji wyniosła ponad 68 tys. złotych. Ciekawe, jaką kwotą zakończy się ta licytacja. Chętni mają czas na złożenie oferty do 7 lutego 2024 roku.

Iga Świątek wywołała czerwoną suknią niemałe zamieszanie

Podczas wspomnianej sesji WTA tenisistka wyróżniała się na tle innych zawodniczek - jako jedyna wystąpiła w czerwonej sukni. Pozostałe tenisistki miały na sobie białe stroje. Niektórzy w związku z tym zarzucili Świątek złamanie dress code'u. Co na to sama zainteresowana? - Historia jest o wiele mniej ciekawa niż to, co widać w mediach, bo po prostu WTA wprowadziło na początku zasadę, że wszystkie mamy być ubrane na biało. My mieliśmy już wybrane kilka kreacji, które nam się podobały i spytaliśmy ich, czy na serio musi być ta zasada. Wszystkie będziemy wyglądały tak samo. Może jednak lepiej, jak będzie jakaś różnorodność? Po kilku godzinach wysłali maila z poprawkami, że jednak nie trzeba się ubierać na biało, ale większość zawodniczek pamiętała o tej pierwotnej zasadzie. Kilka, które miały też kolorowe stroje, jak usłyszały, że większość ubiera się na biało, też podjęły taką decyzję. I w końcu wyszło tak, że zostałam sama - wyjaśniła tenisistka. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

Iga Świątek o sukience KAPiF.pl